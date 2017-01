Hannover. Denn das Fazit in Sachen Fernsehsendung fällt gemischt aus. Zu viele Kandidaten (beinahe die ganze Herren-Riege, ob mit oder ohne Botox) blieben total blass. Statt vielschichtiger, witziger Prüfungen fast ausschließlich Ess- und Krabbel-Ekel. Die lautstark als Psychohürde angekündigte Team-Wahl verpuffte – niemand fühlte sich benachteiligt, als Letzter gewählt worden zu sein.

Sie kennt den Dschungel ganz genau – 2011 war Sarah Knappik selbst in Australien. Für das RND stellte die härteste Insidern des Dschungels nebenbei ein paar Dinge richtig. Zur Bildergalerie

Und so kam die erste Folge ein wenig daher wie eine Generalprobe. Aber wenn die verkorkst wird, folgt ja bekanntlich stets eine rauschende Premiere. Und für die gab es auch schon einige Indizien. Etwa die brodelnde Labilität von Hanka und Markus. Das verspricht noch einiges. Oder Kaders Kultur-Exkurse. Mit ihren Plattitüden kann die Silikone zum echten Dschungel-Star werden, divenhafte Zusammenbrüchlein inklusive. Ja, und Fräulein Menke. Sie präsentiert entspannt und selbstbewusst die Alte Deutsche Welle. Also: etwas mehr Pep bei den Prüfungen, etwas mehr Männer in der Wahrnehmung und etwas bissigere Moderationstexte – dann hat IBES 2017 ab kommender Woche auch das Zeug zum Star.

Tag 1 im Dschungelcamp zum Nachlesen

Von RND / Anne Reck / Daniel Killy / Agnieszka Krus (Fotos) / Tim Fischer (Video) / Fabian Wenck / Markus Werning