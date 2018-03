Es wird eng im Großstadtrevier

Hamburg. Ja, okay, Nick Tschiller kann man nicht so ganz zählen. Der trat seit 2013 erst viermal an, um Hamburg und zugleich noch die ganze Welt mit großen Sprüchen und vielen Spezialeffekten zu retten. Schauspieler Til Schweiger wird auch in zukünftigen Folgen den „Tatort“-Kommissar aus dem Norden geben. Sein geerdetes Pendant in der Sonntagskrimi-Welt der ARD ist ebenfalls seit 2013 Wotan Wilke Möhring alias Kommissar Thorsten Falke.

Hamburger „Tatort“-Kommissar I: Nick Tschiller (Til_Schweiger). Quelle: NDR

geradezu. Auch die ZDF-Polizeiserie „Notruf Hafenkante“ hat hier seit 2007 ihre Heimat. Da fragt man sich: Braucht die Stadt ein weiteres Ermittlerteam?

Das ZDF war offenbar dieser Meinung und lässt ab Dienstag die „Soko Hamburg“ zum Dienst antreten. Der jüngste und achte Ableger der „Soko München“ schöpft tief aus der Klischeekiste: So sind vegane Burger eine Art Leitmotiv der Folge. Genüsslich wird auf der Frage herumgekaut, inwiefern fleischlose Burger überhaupt diese Bezeichnung verdient hätten. Mal abgesehen davon, dass es wohl Städte gibt, in denen dieses Thema virulenter ist als in Hamburg, so hätte man die Fleischersatzlust der Deutschen auch geistreicher spiegeln können als nach dem Muster „bierernster Gegner gegen bierernsten Euphoriker“.

Hamburger „Tatort“-Kommissar II: Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring). Quelle: NDR

Verkörpert werden diese beiden Stereotypen durch Oskar Schütz (Marek Erhardt), den grantelnden alten Hasen des Reviers, und seinen jungen Hipsterkollegen Cem Aladag (Arncel Taci). Die beiden weiteren Teammitglieder Mirko Lang (als Jan Köhler) und Anna von Haebler (als Lena Testorp) bleiben in der ersten Folge blass. Ein Grund zum Einschalten ist immerhin Kathrin Angerer als pfiffige Ermittlerin Maria Gundlach. Die Theaterdarstellerin gehörte zu Frank Castorfs Lieblingsschauspielerinnen an der Berliner Volksbühne. Ihre säuselnde Lolita-Stimme bringt ein bisschen Charisma in die müde Truppe, die so gar nicht zu den spektakulären Kamerafahrten über Elbphilharmonie und die Hafencity passen mag.

Jan Fedder aus dem „Großstadtrevier“. Quelle: ARD

Die „Soko Hamburg“ wird jedoch auch außerhalb der Stadt ermitteln und zwar länderübergreifend bis nach Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Gleich nach der Pilotfolge „Gefallener Engel“, in der die Polizisten den Sturz einer Frau aus einem Hamburger Hochhaus untersuchen, geht es ins Alte Land. In „Tödliche Ernte“ (3. April) wird ein ermordeter Apfelbauer in einer Lagerhalle gefunden. Da muss dann in Hamburg wohl wieder Jan Fedder Vertretung schieben.

Von Nina May/RND