Fernsehmoderatoren dürfen nicht altern

Berlin. Das Fernsehen wird gern als Spiegel der Gesellschaft bezeichnet. Wenn das wahr wäre, müssten die Menschen, die Nachrichten verlesen oder Talk- und Spielshows moderieren, ganz anders aussehen. Tatsächlich entsprechen sie jedoch einem Bild, das mit der Wirklichkeit nicht viel zu tun hat. Offenbar wird bei den Sendern eine bestimmte Norm für gesellschaftlich erwünscht gehalten. Deshalb sind zum Beispiel übergewichtige oder ältere Moderatoren seltene Ausnahmen. Personen mit sichtbarer Behinderung tauchen, meist nur im Umfeld von Sendungen über Behinderte auf; dabei spräche eigentlich nichts gegen einen Nachrichtensprecher im Rollstuhl.

Die Gesichter eines Senders, erläutert der Marburger Medienwissenschaftler Gerd Hallenberger, „sollen nach Möglichkeit in etwa dem Großteil des jeweiligen Publikums entsprechen.“ Dass die Männer und Frauen, die die Sendungen von ARD und ZDF präsentieren, in der Regel deutlich jünger sind als ihre im Schnitt sechzig Jahre alten Zuschauer, erklärt er mit einer Erkenntnis aus der Werbeforschung. „Als man untersucht hat, ob angesichts der alternden Gesellschaft auch die Protagonisten in der Werbung älter werden sollten, stellte sich raus: bloß nicht!“

Kai Pflaume Quelle: NDR

Alte wollten keine Alten sehen, denn sie erinnern sie daran, dass sie selbst auch nicht mehr die Jüngsten sind. „Außerdem sind Moderatoren immer auch Repräsentanten der jeweiligen Sender, von denen keiner den Anschein erwecken will, er mache Seniorenfernsehen.“ Davon abgesehen „sollten die Fernsehgesichter halbwegs adrett sein und einer bestimmten Durchschnittsnorm entsprechen.“

Tatsächlich werden im Showbereich seit einiger Zeit Männer wie Kai Pflaume (ARD) oder Steven Gätjen (ZDF) bevorzugt; beide sind durchschnittlich bis zur Verwechselbarkeit. Einzige Ausnahme in dieser Hinsicht ist Thomas Gottschalk, den aber laut Hallenberger dank seines Auftretens und seiner Redeweise eine Aura der Zeit- und somit Alterslosigkeit umgebe. Außerdem sei er aus Sicht der meisten Zuschauer „irgendwie schon immer dagewesen, weshalb er einfach dazugehört.“ Der unverwüstliche Star, dessen TV-Karriere vor gut vierzig Jahren begonnen hat, sei „der Showmaster für 30-Jährige jeden Alters. Das gesellschaftliche Leitbild heißt nun mal forever young, für immer jung.“

Eine weitere Ausnahme sind Nachrichtenmagazine. Weil Alter für Wissen und Erfahrung steht, könnte Claus Kleber (62) das „heute-journal“ vermutlich auch noch mit 70 moderieren. Für Frauen gilt dieser gesellschaftliche Weisheitsbonus allerdings nicht, weshalb es in den journalistischen Sendungen keine älteren Moderatorinnen gibt; von weißen Haaren, die bei Männern wie Hans-Joachim Friedrichs oder Thomas Roth kein Problem waren, ganz zu schweigen. Selbst im Talkshow-Bereich gibt es eine Altersgrenze.

Frank Elstner wurde mit 75 Jahren zum Rücktritt aufgefordert

Als Frank Elstner im letzten Jahr 75 wurde, hat er seinen Rückzug angekündigt, und das offenbar nicht nur aus freien Stücken. Auf die Frage, warum er sich rar mache, sagte er: „Ich werde rar gemacht, aber das ist ganz normal für Moderatoren in meinem Alter.“ Für Moderatorinnen auch: Mit 61 gehört Bettina Böttinger („Kölner Treff“, WDR) schon zu den dienstältesten Kräften in diesem Genre. Das ist jedoch kein neues Phänomen; 2004 ist der damals 64-jährige Max Schautzer aufgrund seines Alters als Moderator der SWR-Sendung „Immer wieder Sonntags“ entlassen worden. Das hat ihn damals derart empört, dass er ein Buch gegen den Jugendwahn geschrieben hat („Rock’n’Roll im Kopf, Walzer in den Beinen“). Der unverwüstliche Alfred Biolek durfte seine Kochshow „alfredissimo“ (bis 2006) immerhin noch mit 73 moderieren.

Dass es auch anders geht, zeigt das Comeback von Jörg Wontorra (69), der 2015 die Moderation der Fußballtalkshow „Doppelpass“ (Sport1) an Thomas Helmer abgetreten hat, aber seit letztem Jahr auf dem Sky-Sender Sport News wieder jeden Sonntag über Fußball plaudert. Die Sender widersprechen der These des „Mainstream-Moderators“ ohnehin. Fast wortgleich betonen Sprecherinnen von NDR, WDR und ZDF, entscheidende Kriterien für die Auswahl von Nachrichtensprechern, Talkshowgastgebern und Showmoderatoren seien immer Qualität und Kompetenz. Beim ZDF gelte die Maxime, „in unserem Programm die Vielfalt der Gesellschaft zu zeigen. Das gilt natürlich auch für unsere Moderatorinnen und Moderatoren.“ Auch bei NDR und WDR gehört das Thema Vielfalt zum Selbstverständnis. NDR-Sprecherin Iris Bents fügt noch an, dass Michael Thürnau, im Sendegebiet seit über zwanzig Jahren als „Bingobär“ beliebt, kaum dem gängigen Schlankheitsideal entspreche. Und wenn ein Moderator wie Carlo Thiedemann besonders eng mit dem Programm verbunden sei, bedeute das Rentenalter nicht automatisch das Karriereende.

RTL testet Moderatoren in Form von Zuschauerbefragungen

Das gilt selbst für die großen Privatsender, obwohl deren Zielgruppen bei 49 (Sat.1) beziehungsweise 59 Jahren (RTL) enden. Diana Schardt, Sprecherin der Pro7Sat.1-Gruppe, verweist auf den fast 68-jährigen Hugo Egon Balder („Genial daneben“) und stellt fest: „Wir haben große und kleine, dicke und dünne, alte und junge Moderatoren.“ Auch RTL, versichert eine Sprecherin, sei „generell sehr divers aufgestellt.“ Sie erinnert bei der Gelegenheit gleich auch noch den Migrationshintergrund vieler Sendergesichter. Die Auswahlkriterien seien die gleichen wie bei den Mitbewerbern; RTL teste neue Moderatoren generell in Form von Zuschauerbefragungen.

Weil die RTL-Familie zudem großen Wert auf Kontinuität lege, seien mehrere Repräsentanten mittlerweile um die sechzig, allen voran die graumelierte Birgit Schrowange (59); und Vera Int-Veen („Schwiegertochter gesucht“) verfüge „nicht gerade über Modelmaße“. Die Sprecherin erwähnt zudem die lispelnde Katja Burkard und den seit einem Unfall aus seiner Zeit als Rennfahrer entstellten früheren Formel-1-Experten Niki Lauda. Sie hat zudem eine Erklärung dafür, warum der Einsatz von Rollstühlen in Studios nicht zuletzt aus Gründen der Flexibilität „nahezu unmöglich“ sei. Tatsächlich geht es in den großzügig wirkenden Nachrichtenstudios in Wirklichkeit meist sehr beengt zu, von den Kabeln, die überall rumliegen, ganz zu schweigen. Aber sie räumt auch ein: Mit etwas gutem Willen wäre diese Herausforderung sicher zu meistern.

Von Tilmann P. Gangloff