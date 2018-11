Berlin

Nach gut fünf Jahren wird Schauspielerin Lea Marlen Woitack aus der populären RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) aussteigen. Das teilte der Kölner Privatsender am Freitag mit. Mit ihrer Rolle als Sophie Lindh hatte die heute 31-Jährige im März 2014 bei Folge 5464 ihren Einstand.

„Ich verabschiede mich mit einem lachenden und einem weinenden Auge von meiner Rolle Sophie Lindh, dem ganzen Team und freue mich nun auf die spannende Zeit, die vor mir liegt“, sagte die Schauspielerin laut Mitteilung. Woitack wolle sich künftig anderen Projekten widmen.

Wie wird die Figur Sophie Lindh bei GZSZ aussteigen?

Häufig erleiden die Figuren von GZSZ, deren Darsteller aussteigen, ein tragisches Schicksal. Wie Sophie Lindh alias Lea Marlen Woitack ausscheiden werde, ließ RTL offen. Es werde emotional und spannend, teilte der Sender lediglich mit.

Der Serien-Anwalt Jo Gerner (Wolfgang Bahro) brachte Sophie Lindh in den Kiez. Mit ihm hatte die junge Studentin auch eine Affäre. Auch in Leon (Daniel Fehlow) verliebte sich die junge Frau. Ihn heiratete sie – doch die Ehe zerbrach nach kurzer Zeit. Mit dem 19-jährigen Jonas bandelte Sophie zuletzt bei GZSZ an.

Von RND / dpa