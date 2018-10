Hannover

Eigentlich soll es ja um Liebe gehen – doch Bauer-Kandidat Guy Arend aus Luxemburg sorgt nach seinem Auftritt bei „Bauer sucht Frau“ für andere Schlagzeilen. Wie die Bild Zeitung berichtet, hat der 45-jährige Landwirt für die rechtspopulistische „Alternative Demokratische Reformpartei“ (ADR) in Luxemburg kandidiert.

Erst am Wochenende vor dem Staffelauftakt der TV-Show auf RTL stand er für den Bezirk Norden zur Wahl. Die ADR kam auf 8,28 Prozent der Stimmen bei der Parlamentswahl am 14. Oktober. Mit 3690 Stimmen wurde er Listen-Dritter. Sein Thema: Die Landwirtschaft – für einen „Bauer sucht Frau“-Kandidaten wenig überraschend. Die Partei wurde 1987 gegründet, ursprünglich als „Aktionskomitee 5 / 6 Pension für jeden“ und hat sich 2006 den aktuellen Namen gegeben.

RTL wusste von Guy Arends Kandidatur

RTL wusste von den Kandidatur Arends – ebenso wie Moderatorin Inka Bause. „Bei ‚Bauer sucht Frau‘ geht es alleine um die Liebe. Generell können auch politisch aktive Bauern bei der Sendung mitmachen, jedoch wird der politischen Ausrichtung in der Sendung keinerlei Platz geboten“, sagt der Sender. Der luxemburgische Parteichef Jean Schoos findet: „Wir mischen uns nicht in das Privatleben unserer Parteimitglieder ein. Da Guy keine Funktion innehat und die Erstausstrahlung erst nach den Parlamentswahlen war, sehen wir da kein Problem.“

Und der Bauer selbst? In einem Video, das RTL auf seiner Webseite veröffentlicht hat, wehrt sich Guy gegen den Vorwurf, ein Rechtspopulist zu sein: „Ich will mit Rechts nichts zu tun haben. Wir sind sehr ausländerfreundlich.“ Außerdem seien auf seinem Hof in Luxemburg viele Nationalitäten vertreten. Bei „Bauer sucht Frau“ konnte er zumindest nicht punkten. Die drei Damen, die er sich zum Kennenlernen ausgesucht haben, Adriana, Antonia und Ulrike, gaben ihm einen Korb – nachdem er sie bei Scheunenfest, dem Auftakt der Sendung, ignoriert hat. Teil der Sendung wird Guy trotzdem sein: Er hat Kathrin, die sich eigentlich für Bauer Claus beworben hat, auf seinen Hof eingeladen.

Von Geraldine Oetken/RND