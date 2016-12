New York. Die US-Erfolgsserie „How I Met Your Mother“ soll einen Ableger bekommen. Ein Team von Schreibern sei gerade dabei, „How I Met Your Father“ zu entwickeln, berichtete der „Hollywood Reporter“. Der Ableger, dessen Startdatum noch nicht feststeht, soll mit neuen Darstellern gedreht werden.

Neue Autoren, alte Produzenten

Bereits 2014 sollte ein Spin-Off der Erfolgsserie starten. Doch die Pilotfolge floppte. Nun wird ein neuer Versuch gewagt, mit neuen Autoren und die Produzenten des Serienklassikers um Ted, Marshall, Lily, Robin und Barney.

„How I Met Your Mother“ lief zwischen 2005 und 2014 erfolgreich auf dem US-Sender CBS. In Deutschland war die Sitcom bei ProSieben zu sehen.

Von RND/dpa/abr