Hannover

Domenico nimmt sein Toupet - pardon, seinen Hut, Gisele muss erstmals nicht in die Dschungelprüfung, Sibylle wurde von den Zuschauern rausgewählt, Evelyn war der Känguruschwanz zu "schwanzig", Yotta und der Currywurstmann zoffen sich. So weit, so gut. Aber diese Folge hat uns mit so vielen offenen Fragen zurückgelassen.

Wer hat den Streit angefangen - Yotta oder der Currywurstmann?

Das ist halt wie die Sache mit dem Huhn und dem Ei. Das Huhn sagt, das Ei wolle mit den Waldbränden in Kalifornien Geld machen. Das Ei sagt, das Huhn ist schwul und seine Henne geht in den Puff. Ein Teufelskreis.

Woran erinnert es, wie Sibylle den Knorpel vom Känguru-Schwanz nagt?

Familie Feuerstein oder The Walking Dead. Geholfen hat ihr der beherzte Auftritt am Känguru-Schwanz übrigens nicht. Vermutlich hat sie die Zuschauer damit gar so sehr abgeschreckt, dass niemand mehr für Sibylle anrufen wollte. Die Rauch ist raus - und folgt damit auf Domenico.

Warum musste Domenico gehen?

Die Leute hatten Mitleid und konnten es einfach nicht mehr ertragen, dass er auf sein Haargel verzichten musste. Dass er sich mit Evelyn gezofft und schlechter über sie als Chris über den Yotta gesprochen hat - daran lag es bestimmt nicht.

War da wirklich ein echtes Känguru im Camp?

Selbstverständlich. Immerhin hat der Yotta es doch gesehen. Und der Selfmade-Millionär würde doch niemals die Unwahrheit sagen. Never ever!

Was kommt raus, wenn man ein Känguru und ein Erdmännchen kreuzt?

Ob Kängumännchen oder Erdguru - es ist vermutlich intelligenter als Evelyn.

Was ist der Unterschied zwischen Twitter und Zwitter?

Der Anfangsbuchstabe.

Darf Tommi überhaupt ohne einen Zivi ins Camp?

Er musste zwangsläufig. Seine vorherigen drei Betreuerinnen sind gerade in der Selbsthilfegruppe "Ich wurde von einem alten, lüsternen Mann belästigt".

Haben jetzt alle den Verstand verloren?

Ja. Aber: Definitiv nicht erst jetzt.

Kann man eigentlich halb/halb wählen?

Liebe Evelyn, wenn du an der Wursttheke Hackfleisch bestellt, ja. Aber bei der Auswahl der Kandidaten für die Dschungelprüfung - so weit geht noch nicht einmal RTL.

Warum sagt Leila nichts zum (Känguru-)Schwanz?

Sie müssen das verstehen: jemand, der einen Sex-Podcast betreibt, spricht halt nicht gerne über solche Dinge. das hat sich RTL so schön ausgedacht... Aber zum Glück haben wir ja noch Doreen, die nach der Dschungelprüfung ihr feuchtes Höschen zeigt. Krokodil Jeff war schuld.

Muss Gisele wieder in die nächste Prüfung?

Nein, ganz bestimmt nicht. Sie hat sich doch so fair mit Doreen und Felix über die sieben geholten Sterne gefreut und sich von ihrer gewohnt sympathischen Art gezeigt.

Jetzt sind aber wirklich alle Fragen geklärt. Wobei eine wäre da vielleicht doch noch offen: Heult die Gisela bei der nächsten Dschungelprüfung endlich wieder? Wer kann das schon wissen...

Von Vanessa Casper/RND