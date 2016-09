Berlin/Hamburg. Ingo Zamperoni übernimmt am 24. Oktober die Moderation der „Tagesthemen“. Thomas Roth (64) verabschiedet sich nach gut drei Jahren als Moderator des ARD-Nachrichtenmagazins in den Ruhestand. Er präsentiert die „Tagesthemen“ am 2. Oktober zum letzten Mal, teilte der NDR am Dienstag mit.

„Nur wenige Journalisten können auf einen so vielfältigen Erfahrungsschatz zurückgreifen wie Thomas Roth“, erklärte NDR-Intendant Lutz Marmor. „Gerade bei unerwarteten und besonders fordernden Nachrichtenlagen zeigen sich seine herausragende Souveränität und seine große journalistische Routine.“

Roth war für die ARD unter anderem Korrespondent in Johannesburg, Studioleiter in Moskau und New York sowie Hörfunkdirektor beim WDR. Außerdem leitete er das ARD-Hauptstadtstudio. Im August 2013 wurde er als Nachfolger von Tom Buhrow Moderator der „Tagesthemen“.

Ärger mit Fußball-Fans

Zamperoni (42) wird im wöchentlichen Wechsel mit seiner Kollegin Caren Miosga zu sehen sein. Zur Zeit ist er noch ARD-Korrespondent in der US-Hauptstadt Washington. Die „Tagesthemen“ sind ihm aber nicht nur in dieser Funktion vertraut. Vor seinem Wechsel in die USA Anfang 2014 hat er das Nachrichtenmagazin bereits regelmäßig vertretungsweise moderiert.

2012 zog er sich den Zorn einiger Fußballfans zu: Zamperoni hatte in der Halbzeit des EM-Halbfinalspiels zwischen Deutschland und Italien die Tagesthemen moderiert. In die zweite Hälfte des Spiels verabschiedete der deutsch-italienische Moderator die Zuschauer mit dem auf italienisch und deutsch gesagten Satz „Möge der Bessere gewinnen“. Einige Fans empfanden dies angesichts des Spielstands (0:2) als Unverschämtheit.

Von dpa/epd//RND