Jim Carrey geißelt Facebook

Los Angeles. Daumen runter für Facebook: Der Hollywoodstar Jim Carrey („Die Maske“) hat sich in den Chor der Kritiker eingereiht, die dem sozialen Netzwerk vorwerfen, von der russischen Einflussnahme auf die US-Wahl im Jahr 2016 profitiert zu haben – in Form von Werbeeinnahmen.

I’m dumping my @facebook stock and deleting my page because @facebook profited from Russian interference in our elections and they’re still not doing enough to stop it. I encourage all other investors who care about our future to do the same. #unfriendfacebook pic.twitter.com/KHWgZzhhmp