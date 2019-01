Köln

Vor 25 Jahren gab das „ RTL Nachtjournal“ pünktlich um Mitternacht seinen Einstand. Den runden Geburtstag feiert der Sender mit rund zwei Wochen Verspätung. Am 3. Januar 1994 war die Sendung mit Anchorman Heiner Bremer an den Start gegangen, die Ausgabe zum Jubiläum steht für die Nacht von Freitag (18. Januar) auf Samstag an – zur gewohnten Zeit um Mitternacht und gleich im Anschluss an die Dschungelshow „ Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“.

Das „ RTL Nachtjournal “ war Vorreiter in Sachen Mitternachtsnews

Als das „ RTL Nachtjournal“ vor 25 Jahren ganz im Stil einer amerikanischen Nachrichtensendung antrat, waren TV-Nachrichten zu nachtschlafender Zeit bis dahin im deutschen Fernsehen noch nicht verbreitet.

Das RTL-Format kommt Senderangaben zufolge auf insgesamt 6240 Ausgaben. Im Jahresschnitt 2018 (Januar bis November) schauten die montags bis freitags ausgestrahlte Sendung 1,01 Millionen Zuschauer ((Marktanteil: 9,7 Prozent). Zehn Jahre lang blieb Anchorman Bremer (77) der Sendung treu, als aktuelle Frontfrau steht Ilka Eßmülller (54) vor der Kamera), die seit Anfang 2008 Hauptmoderatorin ist.

Eßmüller will mit dem Team auf die „Silberhochzeit“ anstoßen

Was zum Jubiläum geplant ist, berichtete Eßmüller in einer RTL-Mitteilung: „In der Sendung selbst werden wir es nicht übertreiben, aber immerhin haben wir ein ganz unterhaltsames Filmchen über uns im Angebot.“ Hinter den Kulissen gebt es aber auch eine kleine Feier, „bei der wir auf die Silberhochzeit unserer Sendung anstoßen werden“.

Von Dorit Koch und Andreas Heimann