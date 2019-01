Los Angeles

Auch Kate Winslet wird Serienstar. Laut Branchenfachblatt „ The Hollywood Reporter“ übernimmt die Oscarpreisträgerin die Hauptrolle in der neuen HBO-Serie „Mare of Easttown“. Ähnlich ihrer Kollegin AmyAdams in „Sharp Objects“ geht sie darin einem Mordfall in einer kleinen Stadt nach. Ihre Figur ist eine von privaten Problemen gezeichnete Gesetzeshüterin.

Die HBO-Miniserie folgt der gefeierten Serie „Big Little Lies“ des Kabelsenders, die mit Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern, Meryl Streep und Shailene Woodley hochkarätig besetzt war. Winslet war bereits 2011 in der HBO-Historienserie „ Mildred Pierce“ aufgetreten.

Von RND/big