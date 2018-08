Hannover

Erst vor wenigen Wochen verkündete Thomas Hayo via Instagram, dass er die Casting-Show „Germany’s Next Topmodel“ nach acht Jahren verlassen wird. Jetzt kehrt der 49-Jährige möglicherweise doch an die Seite von Heidi Klum zurück. Das berichtet die „Bild“-Zeitung.

Die Besetzung der Jury für die inzwischen 14. Ausgabe von „GNTM“ ist demnach noch völlig unklar: Modedesigner Michael Michalsky will sich „wieder mehr der Mode widmen“, zitiert die Zeitung Produktionskreise. Vielleicht werde er in der Sendung lediglich als Gast in der Jury sitzen.

Wird Nadja Auermann Michalskys Nachfolgerin?

Auch über Michalskys Ersatz wird bereits spekuliert. Als mögliche Kandidatin werde das ehemalige Topmodel Nadja Auermann gehandelt. Äußern wollte sich zu den Gerüchten um die Show bisher niemand.

Neben personellen Veränderungen will der Sender offenbar auch das Konzept anpassen: Die vor drei Jahren Wettkämpfe zwischen Team Hayo und Team Michalsky sollen wegfallen.

Das Casting für die kommende Staffel läuft seit zwei Wochen. Unter dem Hashtag #ichbingntm2019 können sich Kandidatinnen unter anderem bewerben. Auf Instagram sind bereits 6800 Beiträge eingegangen.

