München

Eine Folge der Serie „ Pastewka“ darf wegen Schleichwerbung nicht mehr ausgestrahlt werden. Die bayerische Landeszentrale für neue Medien hat verboten, die vierte Folge der achten Staffel mit dem Titel „Das Lied von Hals und Nase“ weiter bei Amazon Prime Video zu zeigen.

„Die gesamte Folge ist – vor allem in Bezug auf die Marke MediaMarkt – von häufigen und intensiven Darstellungen und Erwähnungen geprägt, die nicht programmlich-dramaturgisch begründbar sind“, erläuterte die Landeszentrale die Entscheidung am Montag in einer Mitteilung. Amazon wollte am Montag keine Stellungnahme dazu abgeben.

Bastian Pastewka wechselte zu Amazon Prime

In der Serie spielt der Komiker Bastian Pastewka sich selbst. Sie war früher im Fernsehen zu sehen, läuft inzwischen aber auf dem kostenpflichtigen Video-on-Demand-Portal von Amazon. Die BLM in München ist zuständig, weil die Amazon Instant Video Germany GmbH ihren Sitz in Bayern hat.

Am 25. Januar startet die neunte Staffel von „ Pastewka“ bei Amazon Prime.

Von dpa/RND