Berlin. „Wir sind bald zu dritt“, sagte Profitänzerin Isabel Edvardsson in der vierten Live-Sendung der diesjährigen Ausgabe von „Let’s Dance“ am Freitagabend. Sie werde deshalb das nächste Mal nicht mehr dabei sein. „Das ist meine letzte Show in dieser Staffel.“ Maximilian Arland bekommt eine neue Tanzpartnerin: Sarah Latton, die bisher mit Bastiaan Ragas aufgetreten und bereits ausgeschieden war.

Sie haben zwei Wochen Zeit, um zu trainieren: Am Karfreitag legt RTL eine Tanzpause ein. Sarah Latton und Maximilian Arland werden also erst am 21. April ihren ersten gemeinsamen Auftritt haben. Anni Friesinger-Postma ist dann nicht mehr dabei: Die Ex-Eisschnellläuferin musste die RTL-Show verlassen.

„Es war nicht flüssig genug“

Die 40-Jährige schied am Freitagabend in Runde vier mit ihrem Tanzpartner, dem Profi Erich Klann (30), aus. Nach dem Votum der Jury um Motsi Mabuse, Jorge Gonzalez und Joachim Llambi sowie der Abstimmung der Zuschauer landete das Paar auf dem letzten Platz des Wettbewerbs und ist somit raus aus dem Wettbewerb.

Die mehrmalige Olympia-Siegerin Friesinger-Postma hatte mit Tanz-Profi Klann einen Paso Doble zu „Are You Gonna Go My Way“ nach Lenny Kravitz getanzt. „Es war nicht flüssig genug“, urteilte Jorge Gonzales. Für die Performance gab es von der Jury 14 von 30 Punkten. „Danke für die coolen Momente“, sagte die Ex-Sportlerin.

Angelina Kirsch und ihr Tanzpartner Massimo Sinató holten dagegen fast doppelt so viele Punkte: Die Jury bewertete ihre Leistung mit 27 Punkten – das waren vier mehr als in der vergangenen und auch in der vorvergangenen Woche (mehr über das Curvey-Model finden Sie hier und hier).

Sogar der sehr kritische Juror Joachim Llambi war zufrieden: „Das war hervorragend, das war sehr rhythmisch.“ Er gab 8 Punkte. Auch Jorge Gonzalez lobte: „Das war Power, du warst im Takt.“ Nur zwei Paare bekamen mehr Punkte als Angelina Kirsch und ihr Partner.

Daniel Hartwich (l.), Angelina Kirsch und Massimo Sinató. Quelle: RTL

Llambi würde gerne elf Punkte geben

Das waren Gil Ofarim und Ekaterina Leonova. Der Musiker und seine Tanzpartnerin präsentierten einen Tango – und zum dritten Mal hintereinander erreichten sie die volle Punktzahl, also 30 Punkte. „Das was ihr dort gemacht habt, war nicht nur tanzen, das war etwas anderes“, lobte Jury-Mitglied Jorge Gonzales.

Und das waren Vanessa Mai und Christian Polanc. Die Sängerin und ihr Tanzpartner zeigten sogar eine noch bessere Leistung als Gil Ofarim und Ekaterina Leonova. Motsi Mabuse schwärmte anschließend. „Alles was ich sagen würde, bringt es nicht auf den Punkt, wie wunderwunderwunderschön das war.“ Selbst Joachim Llambi war von der Darbietung von Vanessa Mai und ihrem Tanzpartner ergriffen – am liebsten hätte er elf Punkte vergeben. Aber mehr als zehn sind nicht erlaubt.

Am Freitag in zwei Wochen kämpfen die zehn verbliebenen prominenten Kandidaten weiter um den Show-Titel „Dancing Star“. Mit geschulten Tanzlehrern müssen sie sich bei „Let's Dance“ gegen die Konkurrenz durchzusetzen.

Die Tänze der 4. Liveshow Vanessa Mai (24, Sängerin) tanzt mit Profitänzer Christian Polanc (38). Contemporary: All Of Me. John Legend. Susi Kentikian (29, Profiboxerin) tanzt mit Profitänzer Robert Beitsch (25). Samba: Rockabye. Clean Bandit ft. Sean Paul & Anne-Marie. Anni Friesinger-Postma (40, ehemalige Eisschnellläuferin) tanzt mit Profitänzer Erich Klann (29). Paso Doble: Are You Gonna Go My Way? Lenny Kravitz. Ann-Kathrin Brömmel (27, Model) tanzt mit Profitänzer Sergiu Luca (34). Rumba: Make You Feel My Love. Adele. Angelina Kirsch (28, Curvy Model) tanzt mit Profitänzer Massimo Sinató (36). Jive: Everybody Needs Somebody To Love. The Blues Brothers. Cheyenne Pahde (22, Schauspielerin) tanzt mit Profitänzer Andrzej Cibis (29). Contemporary: Stay. Shakespears Sister. Heinrich Popow (33, Leichtathlet und Paralympics-Sieger) tanzt mit Profitänzerin Kathrin Menzinger (28). Salsa: I´m Going Bananas. Madonna. Maximilian Arland (35, Musiker und Moderator) tanzt mit Profitänzerin Isabel Edvardsson (34). Rumba: Up Where We Belong. Joe Cocker & Jennifer Warnes. Gil Ofarim (34, Musiker und Schauspieler) tanzt mit Profitänzerin Ekaterina Leonova (29). Tango: Querer. Cirque du Soleil. Faisal Kawusi (25, Comedian) tanzt mit Profitänzerin Oana Nechiti (29). Samba: Schüttel Deinen Speck. Peter Fox. Giovanni Zarrella (39, TV-Moderator und Musiker) tanzt mit Christina Luft (26). Jive: Can´t Buy Me Love. The Beatles.

Von dpa/RND/wer