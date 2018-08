Beverly Hills

Die Neuauflage des TV-Klassikers „Magnum“ will Fans des Originals mit einer Hommage an die ursprüngliche Serie berücksichtigen. Man werde den roten Ferrari, ein Paar Dobermänner und das altbekannte Gezänk zwischen Magnum und seinem Gefährten Higgins zeigen, teilte Produzent Peter Lenkov mit.

Magnum, in den 1980ern von Tom Selleck dargestellt, wird dieses Mal von Jay Hernandez verkörpert. Der berühmte Schnauzbart allerdings fehlt laut Lenkov: Auf Sellecks Markenzeichen werde lediglich in der zweiten Episode kurz eingegangen. In den USA wird die Neuauflage von „Magnum P.I.“ ab dem 24. September im Sender CBS ausgestrahlt, dort lief vor gut 40 Jahren auch das Original.

Von RND