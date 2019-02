Köln

Er zieht die Klage zurück: Der einstige WDR-Fernsehspielchef Gebhard Henke geht wegen der gegen ihn erhobenen Vorwürfe der Belästigung nicht mehr gerichtlich gegen die Autorin und Moderatorin Charlotte Roche und das Magazin „Der Spiegel“ vor.

Die Entscheidung kam kurz vor der Verhandlung, so berichtete am Freitag (22. Februar) der Mediendienst „Meedia“ und gibt als möglichen Grund für den Verzicht Berichte von „SpiegelOnline“ und ZeitOnline an, wonach weitere Vorwürfe gegen Henke vorlägen. Auch den WDR hatte Henke im Sommer verklagt, nachdem Frauen Vorwürfe erhoben hatten und der Sender ihn fristlos entlassen hatte.

Von RND/ag