Meghan und Harry – Die royale Hochzeit im Fernsehen

In knapp sechs Wochen läuten in London anlässlich der größten royalen Hochzeit des Jahres die Glocken. Wer nicht vor Ort ist, wenn Meghan Markle und Prinz Harry sich am 19. März das Ja-Wort geben, kann das Mega-Event gemütlich vor dem Fernseher verfolgen. Alle Sendetermine im Überblick.