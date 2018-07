Hannover

Es darf serviert werden: Aufgezeichnet wurde der hannoversche Koch-Wettstreit für die Kabel 1-Dokusoap „Mein Lokal, Dein Lokal“ schon im Frühjahr – jetzt wird gesendet. Den Wochenstart bestreitet am Montag um 17.55 Uhr Benjamin Busmann mit seinem „Lindenblatt“ an der Limmerstraße. Hier wird auf Fleisch, Handwerk und Nachhaltigkeit gesetzt.

Die Gastronomen setzen ihren Mitbewerbern eine Mahlzeit vor, die dann mit Punkten bewertet wird. Ein Urteil fällt auch Profikoch Mike Süsser – sein Geschmack kann schließlich den Ausschlag dafür geben, wer als Sieger aus der hannoverschen Woche hervorgeht.

Am Dienstag wird im „Esskult“ bei Juri Duchan in Döhren gespeist, der Mittwoch gehört Christine Hoppe und ihrem zum Minifeinschmeckerlokal umgebauten ehemaligen Kiosk „Frau Hoppe“ in Waldhausen. Danach hat Christian Becker vom „Beckers“ an der Bödekerstraße aufgetischt und die hannoversche Gourmet-Woche im Privatfernsehen beschließt Taleh Gasimov vom „Face“ am Steintor gegenüber der Kestner Gesellschaft.

Heiße News! Wir und vier andere Restaurants wurden von kabel eins für die Show Mein Lokal, Dein Lokal ausgewählt. Natürlich haben wir sofort "Ja!" gesagt. Und nun ratet, wer nächsten Montag, 9. Juli, um 17:55 Uhr gleich als erstes dran ist? Wir! Wir würden uns deshalb riesig freuen, wenn ihr zu uns in den #GrillGarten kommt und die Folge mit uns guckt. Denn: Wir veranstalten ein #PublicViewing! Wir wollen gemeinsam mit euch gucken und lassen obendrein Freibier springen! Hört sich gut an? Dann kommt vorbei! Los gehts um 17:30 Uhr im Grill-Garten! #allesbleibtanders #MeinLokalK1 Gepostet von Lindenblatt Grill-Garten am Montag, 2. Juli 2018

Wer das Ergebnis des lokalen Wettbewerbs in Gesellschaft verfolgen will, kann am Freitag ab 17.30 Uhr zum kleinen „Public Viewing“ an die Limmerstraße kommen. Wirt Busmann lädt zu einer klassischen Lindensause in sein „Lindenblatt“ – es gibt Cocktails, gutes Essen und Live-Musik. Vielleicht ein gutes Omen und für eine gute Platzierung.

Von Susanna Bauch