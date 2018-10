München

Fünf neue Serien für den deutschen Markt: Netflix hat bei den Münchner Medientagen die fünf neuen Serien-Produktionen aus Deutschland vorgestellt. Und alle sollen schon 2019 zu sehen sein – und zwar in 190 Ländern.

„Bei Netflix wollen wir einheimische Geschichten erzählen, die global verstanden werden“, sagte Europa-Programmchefin Kelly Luegenbiehl bei den Medientagen. Jedes der Projekte sei einerseits unverkennbar deutsch und stelle andererseits bei Zuschauern auf der ganzen Welt ein „universelles Gefühl von Verbindung her“.

1. „Tribes of Europe“

In der Serie „Tribes of Europe“ wird laut Netflix nach einer mysteriösen globalen Katastrophe in einer post-apokalyptischen Zukunft um die Herrschaft auf dem Kontinent gekämpft.

2. „Die Barbaren“

„Die Barbaren“ handelt vom Kampf zwischen der römischen Armee und germanischen Stämmen.

3. „Don’t Try This At Home“

Die Jugendserie „Don’t Try This At Home“ dreht sich um drei Schüler und ihren Online-Drogenhandel.

4. „Skylines“

In „Skylines“ spielt ein Frankfurter Hip-Hop-Produzent die kriminelle Unterwelt und Polizei gegeneinander aus.

5. Eine Miniserie zu Weihnachten – noch ohne Titel

In einer noch nicht betitelten Weihnachts-Miniserie treffen sich vier Frauengenerationen zum Fest und müssen ihre Geheimnisse auf den Tisch legen.

Drei deutsche Serien hat Netflix bereits veröffentlicht oder in Produktion: „Dark“ geht in die zweite Staffel, „Dogs of Berlin“ startet bald, und „Die Welle“ wird derzeit vorbereitet. Zu Beginn dieser Woche hatte das Telekom-Programmangebot MagentaTV, das bis jetzt unter EntertainTV firmierte, angekündigt, zwischen zwei und vier Eigenproduktionen pro Jahr für seine Kundschaft zu entwickeln.

