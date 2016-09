Berlin. Diese zwei sind dafür bekannt, dass sie mit ihren Mitmenschen nicht gerade zimperlich ins Gericht gehen. Aber wehe, wenn einer der beiden selber mal einstecken muss: Die Rede ist von Jan Böhmermann und Sarah Kuttner. Die EX-Viva-Moderatorin hatte vor wenigen Tagen für eine hitzige Debatte zwischen Eltern und Nicht-Eltern gesorgt, als sie sich öffentlich über Prenzlauer-Berg-Mütter mokierte, die ihre Kinder an Bäume pinkeln lassen.

Klar sind derartig emotionsgeladene Auseinandersetzungen für Neo-Magazin-Royale-Moderator Jan Böhmermann ein gefundenes Fressen: Und so machte er sich gleich zum Auftakt seiner Sendung am Donnerstagabend mächtig über Kuttners "Die Bäume den Hunden"-Aufruf lustig. Berlins Hunde hätten sich bereits beschwert, dass ihnen, wenn überall die Kinder hinpinkeln, "beim Kacken die Pfoten nass werden", so der Moderator mit einem hämischen Grinsen im Gesicht. Und dann legte er noch eins drauf. Besonders leid tue ihm aber Kuttners Hund, ihr "Menschenersatz", der sei nach dem Gassi gehen so durcheinander gewesen, dass sie ihn danach stundenlang in einem Café habe stillen müssen.

Kuttner, selbst kinderlos aber liebevolles Hundefrauchen, konnte allem Anschein nach darüber gar nicht lachen und zickte prompt via Twitter zurück: "Ich bin froh, dass der Böhmi wieder lachen kann und die Zeiten der Angst um sich und seine Familie aufgrund seines Shirtstorms vorbei sind."

Ich bin froh, dass der Böhmi wieder lachen kann und die Zeiten der Angst um sich und seine Familie aufgrund seines Shitstorms vorbei sind. — Sarah Kuttner (@KuttnerSarah) September 1, 2016

Wie innig die Beziehung zwischen Hund und Frauchen ist, davon können sich Kuttners Follower regelmäßig, ebenfalls bei Twitter, überzeugen: Da postet Kuttner, wie es sonst vor allem stolze Eltern von ihrem Nachwuchs tun, regelmäßig Bilder von ihrem Vierbeiner. Vorzugsweise trägt der Hund demnach alte Band-T-Shirts von Frauchen auf.

Letzter, lang erwarteter Teil der Reihe “Der Hund trägt alte Bandshirts von mir auf”: Moneybrother! pic.twitter.com/1IDFdxz6t9 — Sarah Kuttner (@KuttnerSarah) August 31, 2016

Freunde hat sich Kuttner mit ihrem Gezeter über Eltern sicher nicht gemacht. Und auch ihr Vierbeiner durfte künftig unter besonderer Beobachtung bei seiner Pullerrunde stehen: "Ich wette die macht den Haufen von ihrem Hund auch nicht weg", schreibt ein Twitter Nutzer und ein anderer legt nach: "Hunde im öffentlichem Raum sind eine Zumutung, das mindeste wären Windeln für diese Kotpumpen."

RND/caro