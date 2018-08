München

Moderatorin Sonya Kraus bekommt bei Sat.1 eine neue Abendshow. Die erste Folge von „Die Unglaublichsten...“ ist am Mittwoch (8. August) um 20.15 Uhr zu sehen. Dabei dreht sich alles um Momente vor laufender Kamera, in denen Dinge passieren, mit denen niemand gerechnet hat, wie der Sender am Montag mitteilte.

Dazu gehört zum Beispiel ein Interview in Jordanien, bei dem sich ein Schlangenexperte eine Palästina-Viper um den Hals legt. Plötzlich beißt die Schlange vor laufender Kamera zu – der Experte droht zu sterben, wenn er nicht schnell ein Gegengift bekommt. Das gibt es aber nur in Jerusalem – im Nachbarland Israel.

Kraus (45), die ihre Fernsehkarriere bei der Spielshow „Glücksrad“ begann und schon für mehrere Sender gearbeitet hat, moderiert zunächst eine Staffel mit vier Folgen, die jeweils mittwochs gezeigt werden. Nach den „Kameraknallern“ sind die „unglaublichsten Vorher-Nachher-Sensationen“, „Gänsehautmomente“ und „Schicksale“ zu sehen. Ob es danach weitergeht, ist Sat.1 zufolge noch offen.

Von RND/dpa