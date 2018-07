Köln

In der letzten Staffel des „Bachelor“ musste sich Nadine Klein schon nach der fünften Rosenzeremonie verabschieden, jetzt wechselt die 32-Jährige die Seiten und verteilt selbst Blumen an die Kandidaten: Nadine ist die neue „Bachelorette“ und verdreht auf RTL ab Mittwoch, 18. Juli (20.15 Uhr), 20 Single-Männern den Kopf.

Nadine ist gebürtige Münchnerin, lebt aber seit zehn Jahren in Berlin: „Seitdem hole ich alles nach, was ich in meiner Jugend verpasst habe“, sagte sie laut einer Pressemitteilung von RTL. Als Teenager kümmerte sich Nadine um ihre kranke Großmutter, deren Pflege sie lange in den Vordergrund ihres Lebens stellte. Viele Freunde, Kontakt zu Jungs und Interesse an typischen Teenager-Themen hatte sie in diesen Jahren kaum. „Nur das Tanzen – mein größtes Hobby, Ballett und Hip Hop – war mein Ausgleich“, verriet sie. Noch heute tanzt die 32-Jährige und lernt aktuell Salsa.

Ihren Traummann hat Nadine bislang noch nicht gefunden. Seit ihrer letzten Beziehung, die vor viereinhalb Jahren endete, ist sie Single. „Die wenigsten Männer wollen heutzutage eine feste Beziehung. Es ist wirklich schwer, jemanden zu finden, vor allem in einer Großstadt wie Berlin“, sagte sie RTL. Doch das soll sich jetzt ändern...

Von RND