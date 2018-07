Berlin

Neuer Durchgang für die Sat.1-Show „Promi Big Brother“: Am 17. August (20.15 Uhr) legt der Münchner Privatsender Sat.1 die sechste Staffel des zwei Wochen langen TV-Spektakels auf, wie Sat.1 am Donnerstag ankündigte. Wie viele Prominente und wer in das für die Show vorbereitete Haus in Köln einziehen, ließ der Sender noch offen.

Sat.1 wird die Eröffnungssendung live übertragen und wie jedes Jahr täglich um 22.15 Uhr Zusammenfassungen bringen. In dem Haus, in dem die Promis untergebracht sind, sind Kameras installiert, die sie ständig filmen. Nach und nach scheidet ein Kandidat aus, bis zum Schluss der „Promi Big Brother 2018“ übrig bleibt.

Jochen Schropp und Marlene Lufen moderieren

Im Auftaktjahr 2013 setzte sich Schauspielerin Jenny Elvers-Elbertzhagen durch, im vergangen Jahr siegte der Reality-Show-Teilnehmer Jens Hilbert. Moderieren wird wieder Jochen Schropp (39), an seiner Seite ist statt Jochen Bendel neu Frühstücks-TV-Moderatorin Marlene Lufen (47) dabei.

Von RND/dpa