Köln

Sat.1 lässt die neue Staffel der Castingshow für Kinder „ The Voice Kids“ am 17. Februar starten. Das teilte der Sender am Mittwoch mit. Zum ersten Mal gibt es dann vier Coach-Teams und ebenfalls zum ersten Mal zwei Frauen-Teams.

Außerdem ist drei Jahre nach ihrem Sieg Lena Meyer-Landrut wieder mit von der Partie und nimmt erneut auf dem Coach-Stuhl Platz. Erstmals dabei sind Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß sowie die Musiker Alec Völkel und Sascha Vollmer von The BossHoss. Dagegen ist Mark Forster längst ein alter Hase bei den „Voice Kids“: Der Titelverteidiger geht zum fünften Mal als Coach an den Start. Die Moderation übernehmen Thore Schölermann und zum ersten Mal an seiner Seite Melissa Khalaj.

Bei „The Voice Senior“, das am 5. Januar Finale feierte, hat der 64-jährige Dan Lucas gewonnen. Der 24-jährige Samuel Rösch konnte mit seiner gefühlvollen Stimme Jury und Publikum begeistern und konnte sich beim Finale von „ The Voice of Germany“ am 16. Dezember 2018 durchsetzen.

Von dpa/RND