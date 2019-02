Düsseldorf

Zum Kinostart der Doku „Weil Du nur einmal lebst – Die Toten Hosen auf Tour“ erscheint als Soundtrack das neue Live-Album der Toten Hosen „Zuhause Live: Das Laune der Natour-Finale“. Die 34 Lieder des Livealbums wurden am zweiten Tag des Tourfinales letztes Jahr in Düsseldorf mitgeschnitten.

Am 1. März erscheint die erste Single: „Du lebst nur einmal“

Über eine Million Fans feierten 2017 und 2018 mit den Toten Hosen auf ihrer „Laune der Natour“-Tour. Am morgigen Freitag (1. März) erscheint mit „Du lebst nur einmal“ die erste Single aus dem Album als Video und im Streaming.

Für eine spezielle Dreifach-CD-Edition und die limitierte Fünffach-Vinyl-Ausgabe hat die Band im Herbst 2018 ein Konzert im legendären Berliner Club SO36 aufgenommen, das den Titel „Auf der Suche nach der Schnapsinsel“ trägt und 25 Lieder enthält. Die auf 5000 Stück limitierte Fünffach-Vinyl-Ausgabe kommt erst am 12.April in den Handel.

Die Konzertreise der Toten Hosen geht im Sommer weiter

Derweil geht die Konzertreise von Campino & Co munter weiter. „Wer bremst, verliert“ heißt die Sommertourm die am 11. Juni in Linz beginnt. Zuvor gibt es Aufwärmgigs im Warschauer Stodola (6. Juni) und im Krakauer KlubStudio (7. Juni). Weitere Konzerte beim Greenfield-Festival im Schweizerischen Interlaken (13. Juni), beim Nova Rock in Nickelksdorf (15. Juni), beim Hurricane in Scheeßel (21. Juni) und beim Southside (22. Juni).

Der Vorverkauf für alle Konzerte hat bereits begonnen. Karten gibt es im Onlineshop der Band und an allen bekannten, örtlichen Vorverkaufsstellen.

Von RND/big