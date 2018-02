„Nix Festes“ – Junges Blut für alte Sender

Hannover. Das Leben junger Großstadtgewächse im neuen Jahrtausend ist echt kompliziert. Nehmen wir Josh. Gesegnet mit dem Startkapital eines wohlständigen Bildungsbürgerhauses könnte es der geistig rege, emotional beherzte Twentysomething im schönen Melbourne durchaus zu etwas bringen.

Twentysomethings im internationalen TV-Vergleich

Ähnlich geht’s dem Thirtysometing Dev, ein Schauspieler indischen Ursprungs im brodelnden New York. Wie Josh ist sein Herz mit Esprit gefüllt, der ihm tolle Freunde und volle Lebensfreude beschert. Wie Josh weigert er sich indes beharrlich, erwachsen zu werden. Weshalb beide nur lockere Beziehungen führen und nur gelegentlich Jobs innehaben. Was im steten Wechsel Tränen der Rührung und des Lachens erzeugt, weil er wie Josh die Hauptfigur einer englischsprachigen Serie ist.

Jonas dagegen spricht deutsch. Das ist – gerade in Deutschland – natürlich kein Problem. Während aber der US-Komiker Aziz Ansari sein Alter Ego Dev in „Master of None“ auf Netflix zum Brüllen lustig an der Leistungsgesellschaft scheitern lässt, was Josh Thomas als fiktionales Spiegelbild seiner eigenen Persönlichkeit im australischen „Please Like Me“ sogar noch etwas liebenswerter vollführt, ist die ZDFneo-Eigenproduktion „Nix Festes“, allenfalls auf dem besten Weg, gut zu werden.

Junge Serienhelden sind selten bei den alten Fernsehsendern

In vier Episoden à 30 Minuten geht es ab heute um 22.45 Uhr darum, die vertrackte Lebensphase moderner Metropolenbewohner um die 30 humorvoll auszuleuchten. Das ist grundsätzlich lobenswert. Denn fürs strukturelle überalterte Fernsehpublikum machen die strukturell überalterten Fernsehsender strukturell überaltertes Fernsehprogramm, weshalb es vor Best-Agern auf Traumschiffen oder Kriminalpolizeifluren nur so wimmelt. Vier Protagonisten der Generation Y also, auch Digital Natives genannt, geboren deutlich nach 1980, sind also schon mal äußerst erfrischend.

Sie heißen Jonas, Wiebke, Basti und Jenny. Verkörpert im Echtalter von Sebastian Fräsdorf, Josefine Preuß, Tim Kalkhof und Marie Rathschek leben die vier Freunde auf zwei Wohngemeinschaften verteilt in Berlin. Kriegen zwar wenig auf die Reihe, das aber mit fröhlichem Schwung. Beruflich wie emotional orientierungslos, suchen sie kollektiv nach der großen Liebe zur fabelhaften Festanstellung oder zumindest ab und an etwas Sex plus Gelegenheitsjobs. Was sie stattdessen finden, sind jedoch flüchtige Online-Dates und Startup-Ideen. Es ist ein blendendes Alltagschaos, in das Regisseur Christoph Schnee sein Ensemble stürzen lässt.

Tim Kalkhof überzeugt als schwuler Lebenskünstler

Verantwortlich dafür sind Markus Barth und Lars Albaum. Gut geschult als Autoren erfolgreicher Komödien von „Mord mit Aussicht“ über „Switch reloaded“ bis „Dani Lowinski“ sorgen sie auch hier dafür, dass viele Dialoge durchaus treffend sind. Das Problem ist allerdings typisch deutsch: Regisseur Schnee – selbst Teil der Generation Golf – vertraut nur selten auf die Zugkraft des Wortwitzes allein, weshalb das Sprechen permanent von übertriebener Mimik unterstützt wird. Besonders der Serienstar Josefine Preuß tut sich und dem Format keinen Gefallen damit, zu jedem Ulk ostentativ die Stirn zu kräuseln.

Besonders wegen ihres Kollegen Tim Kalkhof als schwuler Lebenskünstler Basti ist „Nix Festes“ aber dennoch vielfach von einer recht unterhaltsamen Wahrhaftigkeit. Wenn der notorisch betriebsblinde Optimist nach der Rückkehr vom Klo fragt, ob irgendwas passiert sei und sich selber antwortet, „ach nee, ist ja ne Hetenkneipe“, wirkt das in fünf Sekunden lustiger als fünf Stunden Atze Schröder, für den Christoph Schnee auch mal gearbeitet hat. Praktisch ohne Budget gedreht, verdient die Sitcom also durchaus Aufmerksamkeit. Zumindest, bis Dev in der nächsten Staffel „Master of None“ zurückkehrt. Soll nicht mehr lange dauern.

Von Jan Freitag / RND