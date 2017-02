Bonn. Der frühere Bundesarbeitsminister Norbert Blüm (81) will demnächst im Fernsehen täglich um Mitternacht auf Sendung gehen. Er habe mit Blüm bereits 28 Folgen von jeweils 15 Minuten produziert und suche nun einen Sender für das Format, sagte Produzent Holm Dressler am Dienstag.

Blüm mal ernst, mal heiter

„Es soll nicht bei einem Fingerspiel bleiben. Unser Material liegt jetzt zur Prüfung bei ARD, ZDF, RTL, Sat.1 und auch bei kleineren Spartensendern.“ Die Idee: Der Ex-Minister (CDU) präsentiert jeweils eine Viertelstunde lang eine Art „Kalenderblatt mit Bewegtbildern“ – dazu, was sich also rückblickend zum Datum des gerade beginnenden Tages so alles an Höhepunkten in der Weltgeschichte ereignet hatte.

Einige Zusammenschnitte von fünf Minuten sind bereits auf YouTube zu sehen, zum Teil vor dem Hintergrund der nächtlichen Bonner Skyline. Darin spricht Blüm etwa über den Prager Frühling, den Mord am Bürgerrechtler Martin Luther King oder ein Konzert der Beatles auf der Hamburger Reeperbahn. Viele Videoclips werden eingespielt. Dressler betonte, das „ganze Spektrum des Lebens“ solle Thema sein. Es gehe auch um Gedenktage oder Geburtstage von Prominenten – etwa von Marilyn Monroe oder Mick Jagger.

Ein Mann der Taten: Für einen Fernsehbeitrag übernachtete Norbert Blüm im griechischen Flüchtlingscamp Idomeni. Quelle: dpa

Der möglicherweise neue Late-Night-Talker Blüm, der in der Bonner Südstadt lebt, war am Dienstag zunächst nicht zu erreichen. Dressler sagte, sein Team habe für das Vorhaben jeweils zu einzelnen Tagen recherchiert und Blüm eine Vorauswahl geschickt. Der 81-Jährige habe dann die finale Auswahl getroffen und sich Präsentation und Moderation der mal ernsten, mal heiteren Themen selbst überlegt. Man habe die Testaufnahmen in Bonn und München produziert. Optimal wäre eine Ausstrahlung um Mitternacht, aber noch habe er kein Feedback, sagte Dressler.

Da blümt uns was...

Und warum ausgerechnet Blüm? Der Christdemokrat war von 1982 bis 1998 Bundesarbeitsminister, ist als solcher besonders mit seinem Motto „Die Rente ist sicher“ bekannt geworden und äußert sich auch zu aktuellen Themen immer wieder.

Dressler wollte nach eigenen Angaben eine „Person des Zeitgeschehens“ und einen Menschen mit viel Lebenserfahrung. Blüm mache den Job bestens, es gelinge ihm eine sehr unterhaltsame Form der Präsentation, lobt der Produzent – und: Norbert Blüm wäre auch bereit, das Ganze auf 30 Minuten auszuweiten, um dann mit Gästen zu talken.

Eine Kostprobe:

Von RND/dpa