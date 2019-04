Hannover

Fans der TV-Kochshow „Grill den Henssler“ dürfen sich freuen: In den kommenden Monaten wird VOX vier neue Folgen des Formats zeigen, in denen Promi-Koch Steffen Henssler gegen vier Profis und zwölf Promis um die Wette kocht. Trotz aller Vorfreude: Einfach dürften die letzten Monate für den 46-Jährigen nicht gewesen sein, musste dieser erst einmal die Absetzung der ProSieben-Show „Schlag den Henssler“ verdauen.

Steffen Henssler wäre nicht Steffen Henssler, wenn er nicht ehrliche Worte für das Aus der einstigen Erfolgsshow und sein Scheitern als Nachfolger von Stefan Raab finden würde – im Interview mit „Gala“ sprach der Hamburger darüber: „Wenn du so eine Sendung übernimmst, war von vornherein klar: Das kann so oder so ausgehen. Tendenziell eher so, dass ich weiß, dass es nicht funktionieren wird.“ Dass es keine kleinen Fußstapfen waren, in die der TV-Koch treten wollte, wusste er also. Dennoch erklärt er seine damaligen Ambitionen, den Raab-Klassiker fortzuführen: „Ich bin halt ein Typ, den so etwas erstmal sowieso reizt. Dann bin ich auch einer, der keine Lust hat, zu Hause zu sitzen und zu sagen: ‚Was wäre wenn gewesen?’ Ich mache es lieber und selbst wenn es nach hinten losgeht, weiß ich wenigstens, es hat nicht funktioniert.“

Henssler hat zum ersten Mal „richtig an die Backen“ bekommen

Trotz Misserfolg der TV-Show, durch den der Hamburger laut eigener Aussage das erste Mal „richtig an die Backen gekriegt“ hat, betont Henssler dennoch, er sei es damals immerhin gewesen, der die sprichwörtliche Reißleine zog, als er merkte, dass es mit dem Format nicht klappen wollte. Und wo sich eine Tür schließt, öffnet sich bekannterweise eine neue – Henssler freut sich auf seine Rückkehr zu VOX, unterschätzt sein Comeback aber auch nicht: „Ich glaube trotzdem, dass wir uns die Sendung jetzt neu erarbeiten müssen.“

Von RND/liz