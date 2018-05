Emden

Ein Serienkiller legt seine Leichen an die schönsten Stellen Ostfrieslands. Ein anderer Mörder versteckt sein Opfer im Osterfeuer. Und in den Weiten der norddeutschen Moore und des Wattenmeeres verbergen sich weitere grausige Geheimnisse. Dieser Kontrast zwischen Postkarten-Idylle und Verbrechen liefert immer wieder Stoff für Krimiautoren, die überall in Ostfriesland ihre Tatorte haben.

Krimis in Millionenauflage mit speziellem Rezept

Bestsellerautor Klaus-Peter Wolf (64) hat für seine Krimis mit Millionenauflage ein ganz spezielles Rezept entwickelt: „Die Schauplätze sind echt, aber meine Fälle sind frei erfunden.“ Die Mixtur des gebürtigen Gelsenkircheners kommt offenbar bei vielen Lesern aus Nordrhein-Westfalen gut an.

Aus NRW reisen Fans an die Küste, um im Urlaub die realen Schauplätze der fiktiven Verbrechen zu besuchen. So gibt es in der ostfriesischen Stadt Norden tatsächlich das Café ten Cate mit Konditormeister Jörg Tapper. Der verkauft in den Ostfriesland-Krimis kleine Marzipan-Seehunde, die er auch im wahren Leben für Besucher in Scheibchen zerlegt. „Es ist schon spaßig, wenn Krimifans zum Café kommen und erkennen, dass es die Romanfiguren aus den Wolf-Krimis wie mich hier wirklich gibt“, sagt Tapper.

Die Kulissen und Statisten von Wolfs Krimis gibt es in Wirklichkeit

Das schmucke Polizeipräsidium in Norden wird in den Krimis wie ein Hexenhäuschen beschrieben, und genau so sieht es auch aus. Nicht weit entfernt liegt das Hotel Smutje, in dessen Hinterzimmer Kommissarin Ann Kathrin Klaasen gern diskret Zeugen und Informanten trifft. Und Touristen mit Spickzetteln fragen die Stadtführer weniger nach historischen Gebäude-Details als nach Details aus den Kriminalromanen: „Wo lag denn gleich die Leiche?“

Die Stadt Norden hat das Potenzial dieser Zielgruppe längst erkannt und bietet Krimistadtführungen und -bustouren an. „Wir sind inzwischen bundesweit durch die Krimis bekannt“, freut sich Jens Albowitz vom Stadtmarketing. Bei 28 Stadtführungen und 8 Bustouren wurden 2017 knapp 1000 Fans gezählt – hinzu kommen etliche, die auf eigene Faust die Krimilandschaft rund um die kleine Stadt mit rund 25 000 Einwohnern erkunden.

Gemeinsame Mentalität von Ruhrpottlern und Ostfriesen

Ähnliche Zielgruppen kommen auch nach Aurich, Emden, Greetsiel und Leer. Dort stöbern Fans in der Buchhandlung Taraxacum, in der sich Krimiliteratur aus der ganzen Welt in meterlangen Regalen bis zur Decke türmt. Die Betreiber Heike und Peter Gerdes organisieren Krimifestivals und schreiben natürlich selbst Kriminalromane. Sie erzählen fern von Klischees viel über Land und Leute. „Hier verschwimmen die Grenzen zwischen Deutschland und den Niederlanden, zwischen Land und Meer. Das ist ein reizvoller Kontrast, mit dem sich gut spielen lässt“, erklärt sich Heike Gerdes die Faszination vieler Leser.

„Ostfriesland ist ein Sehnsuchtsort für Menschen, besonders aus dem Ruhrpott, die Stille, saubere Luft und weiten Horizont suchen“, glaubt Wolf. Er sieht Parallelen zwischen den Bewohnern der beiden Regionen: „Die Welt ist verrückt, aber deshalb müssen wir hier nicht durchdrehen – das ist die gemeinsame Mentalität.“

Das Fernsehen ist auf den Boom der Friesenkrimis aufgesprungen

Ostfriesland hat sich seit Jahren auch im Fernsehen als Krimikulisse etabliert. Das ZDF dreht dort die humorvolle Krimireihe „Friesland“, aktuell laufen Dreharbeiten zum ZDF-Thriller „Ostfriesensünde“ nach Klaus-Peter Wolf. Seine Kommissarin Ann Kathrin Klaasen (Christiane Paul) versetzt sich gern in die Psyche der Täter und fragt daher Maurermeister Peter Grendel aus der Nachbarschaft, ob er sie einmauern kann – wie das mumifizierte Mordopfer von der Insel Norderney.

Grendel reagiert keineswegs erschrocken, sondern bleibt völlig gelassen – typisch ostfriesisch eben.

Von Hans-Christian Wöste / RND