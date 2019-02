München

Sieben Jahre war der kleine Kobold Pumuckl nicht auf dem Bildschirm zu sehen. Ins klassische, lineare Fernsehen kehrt er auch nicht zurück – wohl aber ins Programm der Streaminganbieter. Bei Amazon Prime wird der Kinderfernsehklassiker „Meister Eder und sein Pumuckl“ ab dem 1. März mit 52 Episoden aus zwei Staffeln laufen.

Trickreich, frech, rebellisch und einfach liebenswert – seit er Meister Eder gleich zu Beginn der Serie auf den Leim gegangen ist, hat der kleine Kobold Pumuckl, der ja eigentlich Nepomuk heißt, für Jahrzehnte die Kindheit der deutschen Fernsehzuschauer geprägt. Die Hörspiel- und Bestsellerautorin Ellis Kaut hat den kleinen Pumuckl in den Sechzigerjahren mit ihren Kinderbüchern erstmals auf die Reise aus dem fernen Klabauterland in die Werkstatt von Meister Eder, mitten in München, geschickt. Sie war außerdem für das Hörspiel und die Drehbücher der Fernsehserie, die 1982 Premiere im Bayerischen Rundfunk feierte, verantwortlich.

Pumuckl gibt es nun in HD

Sein Aussehen verdankt der Kobold der Illustratorin Barbara von Johnson. Produzent von Meister Eder und sein Pumuckl war Manfred Korytowski, der als einer der Ersten in Deutschland eine Zeichentrickfigur mit einem Realfilm verband. Die Hauptrolle des Schreinermeisters Eder übernahm Gustl Bayrhammer, der auch schon in den Hörspielen den Meister sprach. Hans Clarin lieh Pumuckl seine Stimme. Der kleine Kobold turnte in Meister Eder und sein Pumuckl das letzte Mal im Jahr 2012 über die TV-Bildschirme.

Amazon Prime Video und die Pumuckl Media GmbH haben mit Unterstützung des Bayerischen Rundfunks die alten Bänder der Serie digital restauriert und in HD-Qualität aufbereitet.

Von RND/goe