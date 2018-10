Berlin

Die Serie „Babylon Berlin“ war bereits beim Streamingdienst von Sky zu sehen, dennoch schalteten viele – und zwar 7,83 Millionen Zuschauer – den Fernseher ein, um das Serienspektakel von Tom Tykwer, Henk Handloegten und Achim von Borries zu verfolgen. Babylon Berlin bescherten der ARD am Sonntagabend einen Marktanteil von 24,5 Prozent. Die ersten drei Folgen der 16-teiligen Serie erreichte auch bei den 14- bis 49-Jährigen eine Quote von 21,2 Prozent. Bei der nachfolgenden Doku „1929 – das Jahr Babylon“ sahen noch 4,09 Millionen Zuschauer – also etwa 19,1 Prozent Marktanteil – zu.

„Babylon Berlin“ erreicht für die ARD Quoten wie ein Tatort-Sonntag

Damit lagen die Quoten im Ersten leicht unter Tatort-Niveau. Zum Vergleich: Beim letzten Tatort, „Tiere der Großstadt“ aus Berlin am 16. September schalteten 8,1 Millionen Zuschauer ein – der Marktanteil betrug 24,9 Prozent – mit diesem Ergebnis hat die ARD kalkuliert.

Die weiteren Folgen von „Babylon Berlin“ laufen – nachdem für den Auftakt der heilige Tatort-Sendeplatz am Sonntagabend geräumt wurde – donnerstags. Die Folgen 4 bis 6 werden am 4. Oktober ab 20.15 Uhr aufeinander folgend im Ersten gezeigt.

Mehr zum Thema

Nach „Babylon Berlin“: So will die ARD bei Serien am Ball bleiben

„Babylon Berlin“ – TV-Goldstück im Ersten

Aufbruch und Zerfall: Warum uns die Zwanzigerjahre so vertraut erscheinen

Würden Sie gern in den Zwanzigern leben, Liv Lisa Fries?

Von RND