Köln. Der Privatsender RTL plant keine Serie mehr über das Leben von NS-Diktator Adolf Hitler. „Wir haben aktuell sechs neue Dramaserien in der Pilotierung, denn unser Bedarf an eigenen exklusiven Serien ist groß“, sagte Programmgeschäftsführer Frank Hoffmann in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Donnerstag). „Von der Hitler-Serie haben wir uns aber verabschiedet.“ Andere Projekte sollten den Vorzug bekommen: „Serien, die die Interessen unserer Zuschauer und die des Senders noch besser auf einen Nenner bringen.“

Amazon Prime als mögliche Option

Die fiktionale Serie über Hitler wird derzeit bei der Produktionsfirma Ufa Fiction nach Drehbüchern von Niki Stein und Hark Bohm entwickelt. Sie umfasst vier Folgen und soll den Aufstieg und Fall des Diktators zwischen dem 1. und 2. Weltkrieg schildern.

Ufa Fiction teilte mit, das Unternehmen halte an den Plänen fest und werde „die Produktion verstärkt in einer internationalen Koproduktion aufbauen und auch gezielt Dienstleister großer internationaler Plattformen ansprechen“.

Ähnlich verfährt Ufa Fiction bereits mit der Serie „Deutschland 86“ - die Fortsetzung von „Deutschland 83“, vor gut einem Jahr bei RTL nach Quoten durchgefallen, wird nun zusammen mit Amazon Prime für den Streamingmarkt entwickelt. Möglicherweise wird RTL „Deutschland 86“ im Free-TV ausstrahlen.

