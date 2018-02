Schauspieler John Mahoney gestorben

Chicago. Seine Rolle als Vater Martin „Marty“ Crane machte ihn international bekannt. Nun ist der Film- und Fernsehschauspieler John Mahoney gestorben. Wie sein Manager mitteilte, starb er am Sonntag in Chicago nach kurzer Krankheit.

Der gebürtige Brite stieg erst spät in das Filmgeschäft ein. Er spielte Nebenrollen unter anderem in dem Thriller „Frantic“ (1988), dem Drama „Barton Fink“ (1991) und dem Krimi „In the Line of Fire“ (1993). Außerdem stand er 39 Jahre lang für das Steppenwolf Theater in Chicago auf der Bühne.

John Mahoney sitzt als „Marty“ Crane in seinem Lieblingssessel. Quelle: imago stock&people

Seine bekannteste Rolle war die des Martin Crane in der NBC-Sitcom „Frasier“, dort spielte er von 1993 bis 2004 in mehr als 260 Episoden mit. Martin Crane ist der knurrige Vater des Radio-Seelenklempners Dr. Frasier Crane.

Seine Markenzeichen in der Serie sind seine silberne Gehhilfe, sein kleiner Hund und der abgewetzte Fernsehsessel, mit dem er in die Wohnung seines Sohnes einzieht. Was den Erfolg bei Frauen angeht, stellt er diesen oft in den Schatten. Für die Rolle war Mahoney zwei Mal für den Emmy-Preis nominiert.

Schauspielkollegen nehmen Abschied

Peri Gilpin, die in „Frasier“ die Rolle der Roz Doyle spielte, erinnerte via Twitter an ihren ehemaligen Serien-Kollegen. „Hebt eure Gläser für John. Erinnert euch gut an ihn!“

John singing at my wedding. Watch Moonstruck, Say Anything and/or Frasier or anything you can with him in it and raise a glass to John. Remember him well. pic.twitter.com/Tj3i5B4x13 — Peri Gilpin (@GilpinPeri) February 6, 2018

Auch der Schauspieler John Cusack, der mit Mahoney in der Jugendromanze „Teen Lover“ (1989) gespielt hatte, würdigte den Verstorbenen als großen Schauspieler mit einem ungewöhnlich freundlichen Wesen. „Wann immer man ihn traf - man fühlte sich sofort besser.“

Von dpa/RND