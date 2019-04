Hannover

Sarah Lombardi hat allen Grund zur Freude: Sie und Söhnchen Alessio gehen auf Kreuzfahrt und dabei haben sie sich einen ganz besonderen Luxusdampfer ausgesucht. Die 26-Jährige wagt nämlich erste Schritte als Schauspielerin und übernimmt in der TV-Kultserie „Das Traumschiff“ eine Gastrolle.

Via Instagram-Story verkündete die Sängerin die frohe Botschaft. Darin hieß es am Freitag: „Sooo, Leute, ich werde fürs Traumschiff drehen!“ Mit an ihrer Seite: ihr dreijähriger Sohn Alessio, der sich ebenfalls riesig auf die Fahrt mit dem Schiff freue.

Lombardi tritt in „ Traumschiff “-Weihnachtsfolge auf

Welche Rolle Sarah Lombardi auf dem ZDF-Dampfer übernehmen wird, hat sie noch nicht verraten. Fest steht jedoch, dass die Folge, in der sie eine Gastrolle spielen wird, am 26.12.2019 im ZDF ausgestrahlt werden soll und „ Antigua“ heißt. Damit geht sie gemeinsam mit Florian Silbereisen an Bord der „Amadea“.

Im Januar wurde bekanntgegeben, dass Moderator und Sänger Florian Silbereisen (37) in die Fußstapfen Sascha Hehns als „ Traumschiff“-Kapitän treten wird.

