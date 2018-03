„Scrubs“-Star Zach Braff in neuer Serie

Los Angeles. Die Krankenhaus-Sitcom „Scrubs“ ist auch acht Jahre nach der letzten Folge bekannt für ihre Mischung aus Albernheit, schwarzem Humor und psychologischem Tiefgang. Zach Braff machte die Serie zum Star. Nach poetischen Filmen wie „Garden State“ ist der 42-Jährige jetzt wieder in einer Serie zu sehen: „Alex, Inc.“ startete in den USA. Ein Deutschlandstart steht noch nicht fest.

Die Sitcom, bei der Braff selbst Regie führt, dreht sich um den Radiojournalisten Alex, der trotz familiärer Verpflichtungen kündigt und eine Podcast-Firma gründet. Neben ihm spielt Tiya Sircar, bekannt aus „Star Wars“ und der Sitcom „The Good Place.“ „Und hier sehen Sie einen Roboter, der ein Kind in den Schlaf wiegt“, sagt Alex während einer Führung durch sein Entwicklerlab. In dem Moment schleudert der Roboter die Babypuppe an die Wand. Das ist so ein „Scrubs“-Moment. Zudem kündigte Braff an, seine alten „Scrubs“-Kollegen für ein zweistündiges TV-Revival wieder zusammenzubringen.

Von Nina May/RND