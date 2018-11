New York

Manchmal reicht nur ein Foto von alten Freunden, die sich bei einem Festival treffen, um die Netzgemeinde in Aufregung zu versetzen – acht Jahre nach der letzten Folge von „Scrubs“, der Fernsehserie über junge Ärzte, die neun Staffeln lang im TV lief.

Zach Braff, Darsteller der Hauptfigur J.D., nutzte nun einen kleinen Besuch beim „Vulture Festival“ am Wochenende in New York, um ein Erinnerungsfoto mit dem Cast bei Twitter zu posten. Die Bildunterschrift: „Season 10?“ – also „Staffel 10?“. Ein Fan kommentiert das Foto „Hey Netflix, kannst Du das bitte umsetzen?“. Und damit waren die Gerüchte um eine Wiederaufnahme der Ärzte-Serie wieder voll im Gange.

„Scrubs“-Schöpfer Bill Lawrence: Bei Fortsetzungen geht es ums Geld

Einen Dämpfer allerdings gab es gleich schon an Ort und Stelle. Serienschöpfer Bill Lawrence sagte auf dem Festival: „Ich würde alles tun, um nicht nur mit dieser Gruppe, sondern mit der gesamten Crew noch einmal zusammenzuarbeiten – es war die beste Zeit meines Leben“, wird Lawrence in einem Bericht des „Hollywood Reporters“ zitiert. Doch Fortsetzungen würden sich manchmal so anfühlen, als gehe es nur ums Geld.

Damit dürfte Lawrence sich die Gerüchteküche nach Zach Braffs Post wieder etwas abgekühlt haben. Doch eine kleine Hoffnung gibt es für Fans: Lawrence stehe absolut loyal hinter dem Team – wenn es doch eine Fortsetzung geben sollte, wäre er dabei. „Wenn wir irgendwann etwas machen sollten, werden wir einen kurzen Film drehen oder so“, so Lawrence.

Von Geraldine Oetken / RND