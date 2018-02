„Hausen“ – 2019 zieht Sky ins Spukhaus

Berlin. Nach dem Tod seiner Mutter zieht der 15-jährige Juri mit seinem Vater Jaschek in einen heruntergekommenen Plattenbau am Rand der Stadt. Während der Vater versucht, als Hausmeister des störanfälligen Gebäudes eine neue Existenz für sich und seinen Sohn aufzubauen, realisiert der Junge Stück für Stück, dass unbemerkt von ihren Nachbarn noch etwas anderes in den dunklen Korridoren haust: ein böses Wesen, das in die marode Bausubstanz eingedrungen ist - und das über Jahrzehnte den gesamten Block in einen Organismus verwandelt hat, der schleichend die Seelen seiner Bewohner verdaut.

2019 sollen die Dreharbeiten beginnen

Klingt, als ob man sich da richtig fürchten könnte. Sky Deutschland hat den Stoff entsprechend in Auftrag gegeben. Gemeinsam mit der Lago Film GmbH soll die Horror-Serie „Hausen“ entstehen. Hauptautor ist Till Kleinert („Der Samurai“), als Creative Producer steht ihm Anna Stoeva zur Seite. Die Produktionsfirma Lago Film, unter der Leitung von Marco Mehlitz, feierte zuletzt mit der Literaturverfilmung „Tschick“ einen großen Kinoerfolg.

Seitens Sky ist Frank Jastfelder, Leiter der Abteilung Fiktionale Eigenproduktion, für die Produktion verantwortlich. Aus seinem Team übernimmt Quirin Schmidt die redaktionelle Betreuung der neuen Serie. Voraussichtlich Anfang 2019 sollen die Dreharbeiten beginnen.

Geister gibt’s in Fiktionen überall – warum nicht auch im Plattenbau?

„Mit ,Hausen’ wagen wir uns an ein Genre, das es bisher im deutschen Fernsehen noch nie gab“, sagt , Senior Vice-Pesident Film und Entertainment bei Sky Deutschland. „Das Konzept einer zeitgenössischen ‚Haunted House’-Horrorserie hat Frank Jastfelder und mich schnell überzeugt. Till hat einen unverwechselbaren Stil und gewann für seine Horror-Kurzfilme bereits mehrere Preise.“

Das Geisterhaus ist nicht das klassische verwinkelt-viktorianische, auf dem schon auf der Fassade in unsichtbaren Buchstaben „Hier wohnen Geister“ zu lesen steht. Aber die Autoren sind überzeugt, dass der Horror auch im Plattenbau funktioniert. Kleinert: Die Erfahrung, in einem Plattenbau aufzuwachsen, kreiert ihre ganz eigenen Ängste und Albträume, die den Schrecken klassischer Gothic Horror Storys in Nichts nachstehen. Wir freuen uns sehr darauf, die Zuschauer als Mitbewohner in einer Welt zu begrüßen, die auf den ersten Blick nur allzu vertraut scheint - bis plötzlich der Boden unter den Füßen nachgibt und Abgründe freilegt, die unter der Oberfläche unseres vermeintlich sicheren Zusammenlebens lauern.“

