Zum 30-jährigen Serienjubiläum ist der kuschelige Grummel-Alien Alf derzeit wieder im deutschen TV zu sehen. Immer freitags zeigt Super RTL die alten Folgen der Kultserie im Abendprogramm.

Doch so flauschig wie das Fell des Protagonisten war die Stimmung zwischen den Darstellern am Set längst nicht immer. In einem Interview mit der „Bild“-Zeitung melden sich Mutter Kate Tanner (Anne Schedeen) und Tochter Lynn Tanner (Andrea Elson) zu Wort.

„Es waren ziemlich komplizierte Personen. Vor allem Max Wright [Anm. der Redaktion: in der Rolle des Familienvaters Willie Tanner] war ein spezieller Typ“, sagte Schedeen der Zeitung. Nachdem die Schauspielerin ihrem Serien-Ehemann bei den Dreharbeiten für eine Szene einmal über die Wange streichelte, habe sich dieser bei einem Co-Produzenten über sie beschwert. „Ich hab es überlebt, weil ich mir gesagt habe, die Attitüde kommt mir nicht in den Weg.“

Max Wright selbst habe sich in seiner Rolle offenbar nicht wohl gefühlt. Wie sein aktueller Lebensgefährte, der deutsche Pfleger Reiner Dettlinger, gegenüber der Zeitung berichtet, schäme sich Wright für die Rolle. „Es war eine Degradierung, weil er vom Theater kam.“

Auch mit dem Kollegen aus Stoff haben sich die Dreharbeiten schwierig gestaltet. „Vier Menschen kümmerten sich um ihn. Am Set waren überall Löcher – für die Puppenspieler. [...] Einmal bin ich sogar reingefallen...“, sagte Schedeen.

