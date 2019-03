Hannover

„Guten Abend, meine Damen und Herren“, mit diesem Satz begrüßt „Tagesschau“-Sprecher Jan Hofer seit Jahren seine Zuschauer. Am Donnerstagabend bereitete der 69-Jährige den Zuschauern jedoch Sorgen – während der Live-Übertragung der „Tagesschau“ zeigte sich der Journalist apathisch.

Sichtlich geschwächt, apathisch und mit zahlreichen Versprechern: So sahen die Zuschauer ihn in der ARD-Sendung. Hofer musste sich sogar an seinem Tisch festhalten, zu einer Abmoderation schien er nicht mehr in der Lage. Die ARD reagierte, wechselte das Programm.

Via Twitter zeigten sich die Zuschauer besorgt um den Moderator. Die ARD postete daraufhin einen Tweet, in dem erste Angaben zu Hofers derzeitigem Gesundheitszustand gemacht wurden.

Von RND/liz