Berlin. Homer Simpson bekommt in der nächsten Staffel der Zeichentrickserie eine neue Stimme. Aber wer der Synchronsprecher ist, ist noch ein Geheimnis. Zu hören war die Stimme erstmals öffentlich am Donnerstagabend, als ProSieben zwei „Simpsons“-Folgen in einem Berliner Kino zeigte. Sofort danach begannen die Spekulationen über den neuen Synchronsprecher, nicht zuletzt auf Twitter unter dem Hashtag #ProSiebenHomer.

Hier haben sich die Nutzer bereits auf einen Favoriten eingeschossen: den Schauspieler und Synchronsprecher Christoph Jablonka.

Als weiterer Beweis wird ein Video auf You-Tube von den Twitter-Usern angeführt.

Im Wikipedia-Eintrag über Christoph Jablonka wurde die Synchronrolle von Homer Simpson am Freitag auch schon aufgelistet. Dabei seien Informationen, wonach der Sender einen der genannten Namen bereits bestätigt habe, definitiv falsch, sagte eine Sprecherin am Freitag. „Wir freuen uns aber, wenn weiter spekuliert wird.“

Bei den Zuschauern der Vorab-Premiere kommt die neue Homer Stimme gut an. So schreibt eine Userin auf Twitter

@ProSieben Das Maximum rausgeholt und in der Richtung von Norbert Gastell geblieben. Hut ab, wir waren begeistert! #ProSiebenHomer — Kristin2202 (@Kristin2202) 25. August 2016

Ein anderer Nutzer meint

Toller Staffelauftakt & ein würdiger Nachfolger von Norbert Gastell!



Alles richtig gemacht! @ProSieben #ProSiebenHomer #Simpsons — Nils Wiemer Wiemers (@WiemerWiemers) 25. August 2016

Den Namen rausrücken will ProSieben erst am nächsten Dienstag, nachdem die erste Folge der neuen Staffel um 20.15 Uhr gestartet ist. Der bisherige Synchronsprecher von Homer in Deutschland war Norbert Gastell. Er starb im November 2015 im Alter von 86 Jahren. Ein weiterer Stimmwechsel ist kein Geheimnis mehr: „Claus-Peter Damitz synchronisiert künftig Ned Flanders“, sagte die ProSieben-Sprecherin.

Zum Staffelauftakt trennt sich Marge nach 27 Jahren von Homer, weil dieser für seine Faulheit im Haushalt stets nur Ausreden parat hat. Homer bandelt daraufhin mit einer jungen Apothekerin an. Deren Vater ist ausgerechnet das neue Date von Marge.

dpa/RND/kul