Los Angeles

Die nächste Zuschauergeneration soll erobert werden. „ Star Trek“-Franchisebeauftragter Alex Kurtzman steht in Verhandlungen mit dem Kindersender Nickelodeon über eine Animationsserie, die im Universum des Raumschiffs Enterprise spielen soll. Das meldete das Branchenblatt „ The Hollywood Reporter“.

Bereits zuvor hatte Kurtzman sogar von zwei oder noch mehr möglichen Animationsserien gesprochen. Aktuell läuft die zweite Staffel der Serie „ Star Trek: Discovery“ bei Netflix, eine Serie rund um Captain Picard („ Star Trek: The Next Generation“) ist derzeit in Vorbereitung.

Zur allerersten „ Star Trek“-Serie um Captain Kirk und Mister Spock (dt. Titel „ Raumschiff Enterprise“ hatte es bereits eine Zeichentrickvariante gegeben.

Von RND/ag