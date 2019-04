Hannover

Rund eine Milliarde Menschen weltweit sahen in der Nacht von Sonntag auf Montag den Auftakt zur achten und letzten Staffel von „Game of Thrones“. Auch viele Hollywood-Stars outeten sich in den sozialen Medien als eingefleischte Fans der erfolgreichsten Fantasy-Serie aller Zeiten.

Wir werfen einen Blick auf die Tweets von Mia Farrow, Jessica Chastain und Co., die deutlich machten, wie groß ihre Vorfreude auf den Start der finalen „ Game of Thrones“-Staffel war.

Schauspielerin Reese Witherspoon hatte sich den Sonntagabend dafür extra von Drehs und Verpflichtungen frei gehalten. Die Oscar-Gewinnerin twitterte: „Ich habe heute ein wichtiges Date mit meiner Couch … Zu sagen, ich bin aufgeregt, ist ein Understatement!“

Schauspielerin Jessica Chastain twitterte ein Foto von sich, auf dem sie in bester Cersei Lannister-Manier auf einem Stuhl thront: „Nur eine(r) wird den Eisernen Throne gewinnen. ICH!“

Mia Farrow gab zu, dass sie neidisch auf Daenerys ist: „Ich hätte so gerne auch einen Drachen.“

Sofia Vergara aus der Serie „Modern Family“ postete ein Foto von sich mit Hund in der einen und Drink in er anderen Hand: „Wir sind ready für die GoT Party.“

Schauspielerin Kerry Washington zeigte in kurzes Video, in dem sie im „Mother of Dragons“-T-Shirt tanzt. Dazu twitterte sie: „Ich bin soooooo happy, dass GoT wieder da ist.“

Die Schauspielerin und Sängerin Kristin Chenoweth zeigt sich diplomatisch: „Möge das beste Haus gewinnen. Game of Thrones ist zurück! Wer schaut noch?“

Von RND/Sindermann