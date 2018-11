München

Pünktlich um 15:10 Uhr öffnet Deutschlands beliebtestes Fünf-Sterne-Hotel „Fürstenhof“ seine Tore und lädt Zuschauer ein, dem Familiendrama rund um den Saalfeld-Clan beizuwohnen. Seit mittlerweile 13 Jahren erzählt die erfolgreiche Telenovela jeden Montag bis Freitag über Liebe, Konflikte und Schicksalsschläge im malerischen „Bichlheim“, dem fiktiven Handlungsort der Serie.

„Sturm der Liebe“ ist inzwischen in die 15. Staffel gestartet und hört nicht auf, Fans zu begeistern. Als Höhepunkt der letzten Staffel fand die Hochzeit zwischen Alicia und Viktor statt. Im Zentrum der neuen Staffel steht mit Denise Saalfeld (Helen Barke) und Joshua Winter (Julian Schneider), wie bei der Serie üblich, ein neues Liebespaar. Bevor die beiden zusammenfinden, werden sie natürlich noch einige Hindernisse überwinden müssen.

Wochenvorschau: So geht es bei „Sturm der Liebe“ in der Woche vom 05. November bis zum 09. November weiter

Vorsicht, Spoiler-Alarm! Wenn Sie nicht wissen wollen, was in den nächsten fünf Folgen passiert, sollten Sie hier aufhören zu lesen. (Texte: ARD)

Montag, 05. November 2018: Folge 3031

Tobias verstrickt sich in immer abstrusere Lügen. Christoph bekommt das mit und schürt bewusst Boris’ Misstrauen.

Joshua ist von Madeleines Hinterlassenschaft überfordert. Annabelle ist dagegen sofort angetan und versucht, Joshua von ihrer Ansicht zu überzeugen. Denise interpretiert Joshuas zurückhaltendes Verhalten derweil als Desinteresse.

Jessica quält es, das Glück von Romy und Paul mitansehen zu müssen. Die Sonnbichlers ahnen, dass Jessica Paul gerne an ihrer Seite sähe. Inzwischen richtet Romy eine ungewöhnliche Bitte an Paul.

Dienstag, 06. November 2018: Folge 3032

Durch einen Zufall kommt es dazu, dass Tina doch Zeit mit ihrem Angebeteten verbringt. Ihr Vorsatz, ihre Gefühle zu unterdrücken, gerät prompt ins Wanken.

Anstatt auf Annabelles Vorschlag einzugehen, übergibt Joshua Madeleines Hinterlassenschaft an Robert. Zudem zieht er Denise doch noch ins Vertrauen. Diese ist von seiner Ehrlichkeit hingerissen. Ganz anders sieht das Annabelle...

Boris kommt Tobias auf die Schliche und stellt ihn zur Rede. Gleichzeitig weiß er, wem er diese Situation zu verdanken hat: Christoph! Hat sein Vater es endgültig geschafft, die beiden auseinanderzubringen?

Mittwoch, 07. November 2018: Folge 3033

Annabelle macht Denise für Joshuas plötzlichen Sinneswandel verantwortlich und schwärzt ihre Schwester bei Christoph an. Davon unbeeindruckt beschließt Denise, endlich das traumatische Erlebnis aus ihrer Kindheit zu verarbeiten. Dass Joshua ihr dabei hilft, freut sie umso mehr.

Tina wird klar, dass sie ihre Gefühle immer weniger kontrollieren kann. Um nicht aufzufliegen, beschließt sie deshalb, ihrem Schwarm bis auf weiteres aus dem Weg zu gehen.

Nachdem Boris ihm auf die Schliche gekommen ist, versucht Tobias, die Wogen wieder zu glätten. Boris traut ihm jedoch nicht und stellt eine Bedingung.

Als Wiedergutmachung dafür, dass er sie versetzt hat, bietet Paul Romy an, den Eisverkauf für sie zu übernehmen. Dabei erlebt er eine große Überraschung.

Donnerstag, 08. November 2018: Folge 3034

Paul ist vor seinem ersten Treffen mit Romys Vater aufgeregt. Doch dieser sagt die Verabredung plötzlich ab. Paul und Romy hegen sofort einen Verdacht.

Kaum schöpft Denise wieder leise Hoffnung, wird ihr prompt vor Augen geführt, dass Joshua für sie unerreichbar ist. Während Annabelle triumphiert, bleibt Denises Enttäuschung nicht unbemerkt.

Durch Robert kommt Xenia ein Verdacht, und tatsächlich findet sie eine Leiche in Christophs Keller.

Als Boris bei einem Feuerwehreinsatz vergeblich auf Tobias wartet, ahnt er Schlimmes.

Freitag, 09. November 2018: Folge 3035

Nachdem Madeleine nach Bichlheim gekommen ist, droht die Wahrheit über Christophs Erpressung endlich ans Licht zu kommen. Doch Christoph ist Madeleine bereits auf der Spur.

Obwohl sie nicht mit Joshua zusammen sein kann, hält Denise daran fest, mit ihm ihr Kindheitstrauma zu bewältigen. Und tatsächlich: Sie macht Fortschritte!

Jessicas Liebesgeständnis erzielt bei Paul nicht den erwünschten Erfolg. Als sie im Beautysalon dann auch noch von Annabelle provoziert wird, platzt Jessica endgültig der Kragen.

Als ihm Michael und Natascha beim Lernen für die Führerscheinprüfung helfen wollen, kommt Fabien eine Idee.

Boris‘ Misstrauen wird erneut geschürt, als Tobias unter einem Vorwand einen gemeinsamen Kurztrip absagt.

Eine Folge von „Sturm der Liebe“ verpasst?

Kein Problem - Das Erste zeigt Wiederholungen immer am Tag nach der Ausstrahlung einer neuen Folge morgens um 09:55 Uhr. Die Freitagsfolge wird jeweils am darauffolgenden Montag ebenfalls um 09:55 Uhr nochmals gesendet.

Außerdem kann man sich Folgen noch bis zu einem Monat nach ihrer Erstausstrahlung auf der Internetseite zu „Sturm der Liebe“ von DasErste.de anschauen. Dort findet man neben Informationen zu den Darstellern und einzelnen Folgen auch ein breites Angebot an Extra-Material sowie einen Blog, der Einblicke hinter die Kulissen gewährt.

„Sturm der Liebe“ online schauen als Stream

Das Erste bietet das komplette Fernsehprogramm auch als Livestream in der ARD Mediathek an. Auch auf ARD One (früher Einsfestival), dem zusätzlichen Fernsehangebot der ARD, kann man „Sturm der Liebe“ im Fernsehen und Livestream gucken. Allerdings werden auf One nur frühere Folgen gezeigt - dafür aber viermal täglich: Je zwei „neue“ Folgen am frühen Abend um 18:40 Uhr und 19:20 Uhr und die beiden Wiederholungen des Vortages um 12:45 Uhr und 13:30 Uhr.

„Sturm der Liebe“: Ein deutscher Exportschlager

Mit einem konstanten Marktanteil von durchschnittlich 20 Prozent ist „Sturm der Liebe“ eine echte Erfolgsgeschichte für Das Erste. 2010 gewann die Serie den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste tägliche Serie“. 2013 folgte der European Soap Award als „Beste ausländische Serie“.

Produziert wird „Sturm der Liebe“ hierzulande von dem Münchner Fernsehproduktionsunternehmen Bavaria Film. Doch auch in anderen Ländern erschließt sich die deutsche Telenovela ein immer größeres Publikum. Durch den Verkauf der Rechte an 20 Sender, ist der Erfolg inzwischen weit über den deutschsprachigen Raum hinaus gewachsen. Unter anderem wird die Serie für das italienische, bulgarische, französische, polnische und isländische Fernsehen synchronisiert. Selbst in Kanada wurde „Sturm der Liebe“ bereits ausgestrahlt.

Die bisherigen Traumpaare von „Sturm der Liebe“

Bei 15 Staffeln kann man schon mal den Überblick über die ganzen Paare verlieren, die im Laufe von nunmehr 13 Jahren im „Fürstenhof“ zueinander gefunden haben. Wir haben deshalb eine Liste mit allen Traumpaaren, die „Sturm der Liebe“ bisher hervorgebracht hat, zusammengestellt.

Staffel 1: Laura und Alexander

Staffel 2: Miriam und Robert

Staffel 3: Samia und Gregor

Staffel 4: Emma und Felix

Staffel 5: Sandra und Lukas

Staffel 6: Eva und Robert

Staffel 7: Theresa und Moritz

Staffel 8: Marlene und Konstantin

Staffel 9: Pauline und Leonard

Staffel 10: Julia und Niklas

Staffel 11: Luisa und Sebastian

Staffel 12: Clara und Adrian

Staffel 13: Rebecca und William

Staffel 14: Alicia und Viktor

Staffel 15: Denise und Joshua

