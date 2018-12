München

Pünktlich um 15.10 Uhr öffnet Deutschlands beliebtestes Fünf-Sterne-Hotel „ Fürstenhof“ seine Tore und lädt Zuschauer ein, dem Familiendrama rund um den Saalfeld-Clan beizuwohnen. Seit mittlerweile 13 Jahren erzählt die erfolgreiche Telenovela jeden Montag bis Freitag über Liebe, Konflikte und Schicksalsschläge im malerischen „Bichlheim“, dem fiktiven Handlungsort der Serie.

„Sturm der Liebe“ ( SdL) ist inzwischen in die 15. Staffel gestartet und hört nicht auf, Fans zu begeistern. Als Höhepunkt der letzten Staffel fand die Hochzeit zwischen Alicia und Viktor statt. Im Zentrum der neuen Staffel steht mit Denise Saalfeld ( Helen Barke) und Joshua Winter ( Julian Schneider), wie bei der Serie üblich, ein neues Liebespaar. Bevor die beiden zusammenfinden, werden sie natürlich noch einige Hindernisse überwinden müssen.

Wochenvorschau: So geht es bei „Sturm der Liebe“ in der Woche vom 17. bis zum 01. Januar weiter

Aufgepasst: Ab dem 5. Dezember wird SdL unregelmäßig gesendet. Grund dafür sind Programmänderungen der ARD. Sowohl Wintersport als auch die Weihnachtssaison unterbrechen die tägliche Ausstrahlung noch bis März 2019. Das sind die Sendetermine, die ausfallen:

• Mi, 5. Dezember 2018

• Do, 6. Dezember 2018

• Fr, 7. Dezember 2018

• Mo, 24. Dezember 2018

• Di, 25. Dezember 2018

• Mi, 26. Dezember 2018

• Mo, 31. Dezember 2018

• Di, 1. Januar 2019

• Do, 3. Januar 2019

• Fr, 4. Januar 2019

• Mi, 16. Januar 2019

• Do, 17. Januar 2019

• Fr, 18. Januar 2019

• Mo, 11. Februar 2019

• Do, 21. Februar 2019

• Di, 12. März 2019

• Fr, 22. März 2019

Die ausfallenden Sendungen werden jeweils an späteren Wochentagen, zur gewohnten Sendezeit um 15.10 Uhr gezeigt.

Vorsicht, Spoiler-Alarm! Wenn Sie nicht wissen wollen, was in den nächsten sieben Folgen passiert, sollten Sie hier aufhören zu lesen. (Texte: ARD)

Montag, 17. Dezember 2018: Folge 3058

Joshua lässt der Kuss im Krankenhaus keine Ruhe. Damit die Wahrheit darüber nicht ans Licht kommt, fordert Annabelle Denise auf, für sie zu lügen.

Tobias lässt sich von Christoph provozieren und schlägt ihn in der Lobby zu Boden. Doch das bleibt nicht ohne Folgen…

Emily zweifelt an André und stellt ihn auf die Probe. Werden seine Pläne jetzt auffliegen?

Nach der Auseinandersetzung wegen der Hochzeitsreise freuen Paul und Romy sich auf ihre Hochzeit. Doch dann sieht Romy ihr Eheglück aufgrund eines alten Brauchs in Gefahr.

Denise (Helen Barke, l.) träumt sich in Joshuas (Julian Schneider, r.) Arme. Quelle: Stella Boda/ARD

Dienstag, 18. Dezember 2018: Folge 3059

Tobias freut sich auf seine Ausbildung bei der Berufsfeuerwehr und seine Zukunft mit Boris. Doch dann wird er Opfer eines perfiden Racheplans, und es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.

Denise erfüllt Annabelles Wunsch, wodurch sich die beiden Schwestern wieder annähern und einen gemeinsamen Ausflug genießen.

Andrés Plan fliegt auf! Doch Emily reagiert unerwartet und macht ihm einen überraschenden Vorschlag.

Als selbst beim Polterabend ein Missgeschick geschieht, vermutet Romy langsam, dass ihre Heirat unter keinem guten Stern steht.

Michael (Erich Altenkopf. l.) und Alfons (Sepp Schauer, r.) sind alarmiert, als die Polizei (Komparsen) am "Fürstenhof" auftaucht. Quelle: Stella Boda/ARD

Mittwoch, 19. Dezember 2018: Folge 3060

Denise ist als erste am Unfallort und kümmert sich um die Verletzten. Boris ist außer sich vor Angst, denn Tobias ringt wenig später im Krankenhaus mit dem Tod. Nur eine einzige Person könnte sein Leben retten, aber die schweigt.

Robert kann Eva nicht erreichen, wobei Christoph mal wieder seine Hand im Spiel hat. Um kein Öl ins Feuer zu gießen, verschweigt Eva Robert später, was passiert ist.

Romy und Paul planen ihre Flitterwochen, aber dann ereilt Romy eine schlimme Nachricht.

Als Werner von Andrés neuem Plan erfährt, versucht er, ihn umzustimmen. Wird André den „ Fürstenhof“ verlassen?

Paul (Sandro Kirtzel, r.) durchschaut, dass Denise (Helen Barke, l.) und Jessica (Isabell Ege, M.) weiter nach dem Schatz suchen. Quelle: Christof Arnold/ARD

Donnerstag, 20. Dezember 2018: Folge 3061

Im „ Fürstenhof“ wird ein Giftmischer gesucht. Kommissar Meyser nimmt die Ermittlungen auf und vermutet sofort eine Beziehungstat.

Denise hilft Joshua beim Reparieren eines Zauns. Ihr fällt es allerdings schwer, sich zu konzentrieren - denn Joshua ist einfach zu sexy!

Emily verlässt heimlich den „ Fürstenhof“ und vernichtet damit Andrés Hoffnung. Kann ihm sein Bruder Werner noch helfen?

Xenia (Elke Winkens) lenkt sich beim Billardspielen ab. Quelle: Stella Boda/ARD

Freitag, 28. Dezember 2018: Folge 3064

Kommissar Meyser tritt im Vergiftungsfall weiterhin auf der Stelle. Robert ringt sich schließlich zu einer Aussage durch – mit fatalen Folgen für Christoph.

Fabien spielt mit dem Gedanken, sich ein Tattoo stechen zu lassen, um Valentina zu imponieren. Michael ist jedoch strikt dagegen! Kurz darauf sorgt Fabien für eine Überraschung.

Nach Wolfgangs Auftritt kann Werner gerade noch schlimmere Folgen für André abwenden. Währenddessen kommt seinem Bruder eine Idee, wie er Wolfgang loswerden könnte. Doch dafür benötigt er Jessicas Hilfe.

André (Joachim Lätsch, l.) wird von seinen Gefühlen für Emily (Hemma Clementi, r.) übermannt. Quelle: Christof Arnold/ARD

Eine Folge von „Sturm der Liebe“ verpasst?

Kein Problem - Das Erste zeigt Wiederholungen immer am Tag nach der Ausstrahlung einer neuen Folge morgens um 09.55 Uhr. Die Freitagsfolge wird jeweils am darauffolgenden Montag, ebenfalls um 09.55 Uhr, nochmals gesendet.

Außerdem kann man sich Folgen noch bis zu einem Monat nach ihrer Erstausstrahlung auf der Internetseite zu „Sturm der Liebe“ von DasErste.de anschauen. Dort findet man neben Informationen zu den Darstellern und einzelnen Folgen auch ein breites Angebot an Extra-Material sowie einen Blog, der Einblicke hinter die Kulissen gewährt.

„Sturm der Liebe“ online schauen als Stream

Das Erste bietet das komplette Fernsehprogramm auch als Livestream in der ARD Mediathek an. Auch auf ARD One (früher Einsfestival), dem zusätzlichen Fernsehangebot der ARD, kann man „Sturm der Liebe“ im Fernsehen und Livestream gucken. Allerdings werden auf One nur frühere Folgen gezeigt - dafür aber viermal täglich: Je zwei „neue“ Folgen am frühen Abend um 18.40 Uhr und 19.20 Uhr und die beiden Wiederholungen des Vortages um 12.45 Uhr und 13.30 Uhr.

„Sturm der Liebe“: Ein deutscher Exportschlager

Mit einem konstanten Marktanteil von durchschnittlich 20 Prozent ist „Sturm der Liebe“ eine echte Erfolgsgeschichte für Das Erste. 2010 gewann die Serie den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste tägliche Serie“. 2013 folgte der European Soap Award als „Beste ausländische Serie“.

Produziert wird „Sturm der Liebe“ hierzulande von dem Münchner Fernsehproduktionsunternehmen Bavaria Film. Doch auch in anderen Ländern erschließt sich die deutsche Telenovela ein immer größeres Publikum. Durch den Verkauf der Rechte an 20 Sender, ist der Erfolg inzwischen weit über den deutschsprachigen Raum hinaus gewachsen. Unter anderem wird die Serie für das italienische, bulgarische, französische, polnische und isländische Fernsehen synchronisiert. Selbst in Kanada wurde „Sturm der Liebe“ bereits ausgestrahlt.

Die bisherigen Traumpaare von „Sturm der Liebe“

Bei 15 Staffeln kann man schon mal den Überblick über die ganzen Paare verlieren, die im Laufe von nunmehr 13 Jahren im „ Fürstenhof“ zueinander gefunden haben. Kriegen Sie noch alle zusammen? Wir haben eine Liste mit allen Traumpaaren, die „Sturm der Liebe“ bisher hervorgebracht hat, zusammengestellt.

Der Rosenkuss: Im Mittelpunkt der 15. Staffel „Sturm der Liebe“ steht das Traumpaar Denise (Helen Barke, l.) und Joshua (Julian Schneider, M.). Doch auch Denises durchtriebene Schwester Annabelle hat ein Auge auf Joshua geworfen. (Szenenfoto aus dem Vorspann). Quelle: Christof Arnold/ARD

Staffel 1: Laura und Alexander

Staffel 2: Miriam und Robert

Staffel 3: Samia und Gregor

Staffel 4: Emma und Felix

Staffel 5: Sandra und Lukas

Staffel 6: Eva und Robert

Staffel 7: Theresa und Moritz

Staffel 8: Marlene und Konstantin

Staffel 9: Pauline und Leonard

Staffel 10: Julia und Niklas

Staffel 11: Luisa und Sebastian

Staffel 12: Clara und Adrian

Staffel 13: Rebecca und William

Staffel 14: Alicia und Viktor

Staffel 15: Denise und Joshua

Besonderes Highlight in Staffel 9: Samuel Koch bei SdL

Ab Folge 2043 („Schatten der Vergangenheit“) spielte Samuel Koch für einige Monate bei „Sturm der Liebe“ mit. Als ehemaliger Regiepraktikant war Koch bereits gut mit der Arbeit am Set vertraut, bevor er als „Tim Adler“ endlich auch vor der Kamera wirken durfte. Traurige Berühmtheit erlangte er vier Jahre zuvor: Am 4. Dezember 2010 trat der damals 23-Jährige bei „Wetten, dass..?“ auf und verletzte sich bei der Ausübung seiner akrobatischen Wette schwer an der Wirbelsäule. Seitdem ist Koch querschnittsgelähmt. Erst wenige Wochen vor seinem tragischen Unfall begann er sein Schauspielstudium in Hannover. Umso erfreulicher, dass er das Studium 2014 abschließen konnte und seitdem in vielen Film- und Theaterproduktionen zu sehen ist.

Von RND/pf