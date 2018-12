Köln

Beim Supertalent stehen an diesem Samstag Artisten-Wunderkinder auf der Bühne, aber auch Deutschlands jüngster Zirkusdirektor, der eine traurige Geschichte zu erzählen hat. Auch Youtube-Phänomen Ingo ohne Flamingo, selbst ernannter Partykünstler, der mit seinem Lied „Saufen – morgens, mittags, abends“ schon 2017 auf Platz 28 der deutschen Charts landen konnte, versucht sein Glück. Doch kann er Bruce Darnell, Sylvie Meis und den Strengen Dieter Bohlen überzeugen?

Ameli Bilyk begeistert die Jury – es gibt einen goldenen Buzzer.. Quelle: MG RTL D / Morris Mac Matz

Ameli Bilyk – die junge Seiltänzerin

„Ich werde auf dem Seil tanzen und Tricks zeigen“, stellt Ameli Bilyk (13) aus der Ukraine ihr Talent vor. Ihr Ziel: „Ich möchte einmal Zirkusartistin werden.“ Vor ihrem Auftritt ist Ameli zwar sehr aufgeregt, aber als sie auf dem Drahtseil steht, ist ihre Nervosität wie weggeblasen. Scheinbar schwerelos balanciert die 13-Jährige auf dem Seil und jongliert dazu noch mit Hula Hoop-Reifen. „Du bist ein Wunder, du bist ein absolutes Wunder“, staunt Dieter Bohlen. Für Ameli gibt es nach dem Auftritt Standing Ovations von Publikum und Jury. Bruce kann sich gar nicht zurückhalten: „Ganz, ganz tolle Performance. Tolle Musik. Tolles Kostüm. Ich möchte dich mal schnell in den Arm nehmen. Great Job. Fantastic.“ Auch Sylvie schließt sich mit überschwänglichem Lob an: „Du bist erst 13 Jahre alt. Unfassbar, was du hier gerade gezeigt hast. Hammermäßig gemacht.“ Doch für Ameli kommt es noch besser. „Und was machen wir hier, wenn wir Wunderkinder sehen?“, ruft Dieter Bohlen im Sprint – er drückt den Goldenen Buzzer und katapultiert Amelie damit direkt ins Finale. (drückt den Goldenen Buzzer)

Emilio Bernardo Brumbach. Quelle: MG RTL D / Stefan Gregorow

Emilio Bernardo Brumbach – Deutschlands jüngster Zirkusdirektor mit einer traurigen Geschichte

„Ich bin Deutschlands jüngste Zirkusdirektor“, so Emilio Bernardo Brumbach (9) aus Mindelheim. Emilio gehört zur Zirkusfamilie Brumbach, einem Zirkus in der siebten Generation. „Das ist ein reiner Artistenzirkus, also ohne Tiere“, erklärt der Neunjährige. „Wir sind momentan nur zu dritt, meine Mutter, mein Vater und ich.“ Und das hat einen traurigen Hintergrund, denn ursprünglich bestand der Familienzirkus aus Mama Manuela, Papa Stefan und ihren Kindern Dominik, Johnny, Janina und Emilio. Vor fünf Jahren jedoch starb Dominik, der Direktor des Zirkus, bei einem tragischen Autounfall. Emilios Geschwister Johnny und Janina sind nie über den Tod von Dominik hinweggekommen: Sie kehrten dem Zirkusleben den Rücken. Seitdem kämpft Emilio um den Erhalt des Zirkus und will alles dafür tun, den kleinen Familienzirkus bekannter zu machen. Deswegen hat er sich bei „Das Supertalent“ beworben. Hier will der kleine Artist nicht nur seinen Zirkus vorstellen, sondern auch sein Talent als Jongleur und auf dem Rola Rola zeigen. „Ich bin fasziniert von deinem Ehrgeiz“, staunt Bruce Darnell. „Und du hast solchen Spaß dabei, du bist ein richtig kleiner Showmaster.“ Sylvie überwältigen mütterliche Gefühle: „Ich finde das toll, ich habe auch einen Sohn, der will Fußballspieler werden. Dass du jetzt schon mit 9 Jahren so eine Bühnenpräsenz hast, und uns mit so viel Freude und Selbstvertrauen so viel zeigen kannst, also wirklich: Hut ab! Ich bin stolz auf dich!“ Von Dieter gibt es ein „großes Kompliment“ und von allen Juroren drei Mal ein „Ja“.

Jannine Weigel ist in Asien ein Star. Quelle: MG RTL D / Stefan Gregorow

Jannine Weigel – In Asien ein Star, in Deutschland vollkommen unbekannt

Jannine Weigel (18) wurde als jüngstes von vier Geschwistern in Steinfurt geboren. Im Alter von zehn Jahren wanderte sie mit ihrer Familie nach Thailand aus und lebt heute in Bangkok. 2011 nahm sie in Thailand an der Castingshow „Singing Kids“ teil und erhielt als Drittplatzierte einen Plattenvertrag. Seitdem hat die Tochter eines Deutschen und einer Thailänderin viel für ihre Bühnenkarriere getan: Zurzeit ist Jannine in drei Serien im thailändischen Fernsehen zu sehen, ihre Coversongs werden von Megastars wie Ashton Kutcher oder Lil‘ Wayne auf den Social Media Plattformen geteilt, die 18-Jährige selbst hat rund 3 Millionen Follower bei Facebook, ca. 2,9 Millionen Abonnenten bei YouTube und 1,3 Millionen Follower bei Instagram. Nun will sie auch in Deutschland durchstarten und auf der Supertalent-Bühne mit dem Katy Perry-Songs „Roar“ punkten. Die Jury ist aber ganz und gar nicht begeistert und lässt den Star aus Asien abblitzen. „Du hast dreimal Nein bekommen, aber das Leben geht weiter… Vielen Dank Jannine“, versucht Bruce zu trösten.

Ingo ohne Flamingo – bei der Jury kommt er nicht gut an. Quelle: MG RTL D / Morris Mac Matz

Ingo ohne Flamingo – Keine Partystimmung bei der Jury

Mit seinem Song „Saufen ist Ingo ohne Flamingo 2017 schon auf Platz 28 der deutschen Charts gelandet. ngo ohne Flamingo ist ein Berliner Partykünstler. Sein Markenzeichen sind Entenmaske und Flamingoanzug. Bei „Das Supertalent“ will er mit seinem Song „Saufen“ für Party-Stimmung sorgen. Bei der Jury kommt aber keine Stimmung an. Es gibt dreimal den roten Buzzer – ein absolutes Nein. Dieter Bohlen hat einen Spruch auf den Lippen: “Deine Stimme klingt wie ein Blecheimer. Aus dir wird nie eine vernünftige Ente oder sonst irgendwas. Zu Weihnachten kannst du dich gerne bei mir melden, dann mach ich Braten aus dir.“

