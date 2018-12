Köln

Am Mittwochabend war es soweit: Sylvie Meis wählte ihr Dessous-Model. Doch vorher ging es für die Nachwuchs-Models nach Ibiza. Sylvie bat bei einem Yachtausflug ihre Kandidatinnen zum Gespräch, denn in der Modelvilla herrschte programmiertes Drama. „Ich will auch jemand, der zu mir passt – und keine nervige Person“, sagte Sylvie Meis streng. Denn der Gewinnerin des Castings, das in drei Folgen ausgestrahlt wurde, versprach sie 50.000 Euro und die Möglichkeit, als Markenbotschafterin ihre Dessous-Kollektion zu vertreten.

Danach gab es für die Frauen eine Aufgabe – allerdings keine allzu schwierige. Mit einem Pool-Tier, also diesen aufblasbaren Krokodilen, Delfinen oder Flamingos, sollten sie ein Foto machen, das sich auf Instagram sehen lassen konnte. Sylvie kürte das schönste Foto.

Finale bei Sylvies Dessous-Modells

Halbfinale und Finale wurden gleich in einer Folge abgewickelt: So schmiss die Moderatorin den Grill an – oder ließ ihn anschmeißen –, bevor drei Frauen die Show verlassen mussten.

Für das Finale mit den verbliebenen Dreien stand ein Bademodenshooting auf Ibiza an. In der frühen Morgensonne ging es ab an den Strand. Und auch vor der letzten Entscheidung ließ Sylvie es erst einmal entspannt angehen – am letzten Abend organisierte sie eine Pyjama-Party. Doch am nächsten Tag drohte auch schon das Finale. Das Motto war bekannt: Nur eine kann Sylvies Dessous Model werden. Und das ist Tahnee aus Düsseldorf geworden. Sylvie war sichtlich stolz, sagte zu ihr: „Du kamst zum Casting und ich habe sogar Witze gemacht, dass ich für dich ans andere Ufer schwimmen würde. Dann warst du Foto für Foto auf den Punkt.“ Für Tahnee sei ein Traum in Erfüllung gegangen – „„Ich bin so dankbar“.

