Inspektor Columbo – eine Ente im Peugeot

Los Angeles. Der Inspektor war zerknautscht. Die Herrschaften, die er befragte, waren gebügelt. Im knittrigen Trenchcoat stand Columbo da, sein Schlips läppisch, den Stumpen zwischen den Fingern, die Hand an der Stirn, so als müsste er die Gedanken in seinem Kopf festhalten.

Und dann erst dieses Auto – eine farblose Beule Modell Peugeot 403, der zwischen den gewachsten Straßenkreuzern der oberen Zehntausend stand wie das hässliche Entlein unter Schwänen. Was sollte „so ein Itaker“ schon rauskriegen können über gut situiertem Mord.

Eine letzte Frage vor den Handschellen

„Eine Frage hätte ich da noch …“ - so wandte sich Columbo dann noch einmal um, als die entkommen sich Wähnenden eben die Tür ihrer Villa hinter ihm ins Schloss schubsen wollten. Und dann war es doch um ihre Freiheit geschehen.

Der komische Kauz von der Mordkommission des Los Angeles Police Department war halt besser als die Dan Oaklands, Rockfords, Starskys und Hutchs. Er war das andere Cool, das auf Grips setzte statt auf den üblichen Mix aus Optik, Pistole und Sprüchen. Seine Krimis waren David gegen Goliath in der Version Trottel gegen Schlauberger, das gefiel uns gut damals, als die Serie in den Siebzigerjahren in der ARD lief. Wie schön war es, zu erfahren, dass Geld nicht vor Gittern schützt, dass die unschönen Reichen ihre Überheblichkeit bezahlen mussten.

Am Anfang trug Columbo noch Anzug

Am 20. Februar 1968 war Columbo erstmals im Einsatz für den US-Sender NBC. Ein Psychiater hatte seine Ehefrau ermordet. Damals sah der New Yorker Peter Falk – 1962 Oscar-nominiert für Frank Capras letzten Film „Die unteren Zehntausend“ und als Shakespeare-zitierender Anwalt in der Serie „The Tales of O’Brien“ (1965) auch dem US-Fernsehpublikum vertraut geworden – noch nicht ganz so schludrig aus und war noch relativ taff beim Zugriff.

Erst als Falk mit Columbo 1971 in Serie ging – mit der von dem damals noch unbekannten Steven Spielberg inszenierten ersten Folge über einen Mord unter Autoren – wurde er der umständliche Polizist, dem am Ende nicht selten sogar Mitleid um die Lippen spielte.

Der Zuschauer war dem Inspektor immer voraus

Die Krimis waren keine öden „Who dunnits“. Wir Zuschauer wurden erst Zeuge der Untat und erlebten dann, wie sich der Inspektor auf den Wissensstand seines Publikums hochwurschtelte. Was er dachte, verschloss sich. Pfiff Columbo aber das Kinderlied „This old Man“, war klar, dass er alle losen Fäden gebündelt hatte. „Von Columbo gejagt zu werden ist, wie wenn man von einer Ente zu Tode geknabbert wird“, beschrieb Falk einst die derzeit bei ZDFNeo zu beobachtende Vorgehensweise seiner Figur.

Serienschöpfer William Link hatte bei Columbo an Dostojewskis findigen Ermittlungsrichter Porfirij Petrowitsch aus „Schuld und Sühne“ gedacht, auch an G. K. Chestertons verschmitzten Krimipater Brown. Und hatte mit Falk einen Volltreffer gelandet, nachdem „White Christmas“-Sänger Bing Crosby die Rolle aus Sorge um seine Golfplatzpräsenz abgesagt hatte.

Das Erfolgsrezept war: wenige Episoden pro Saison, dafür mit guten Storys. Schon nach der ersten Staffel gab es den Emmy für Falk. Und das Wort vom „Edelkrimi“ machte die Runde. In dem berühmte Gaststars geständig wurden: Johnny Cash, John Cassavetes, Oskar Werner und Janet Leigh, die für Hitchcocks „Psycho“ in der berühmten Morddusche stand.

Die Fans waren stets begierig nach Columbos Privatleben

Hinweise des redseligen Polizisten auf sein Privatleben wurden von den Fans gierig aufgesogen, egal wie banal sie waren: Dass Columbo auf Gangsterfilme stand, als Jugendlicher Straßenlaternen ausgeworfen hatte und Autos Kartoffeln in den Auspuff gesteckt hatte, war da beispielsweise zu erfahren. Columbo räumte ein, nicht schwimmen zu können und Flugangst zu haben. Einmal bekam er von seiner Frau Rose einen neuen Regenmantel, den er dann verzweifelt zu verlieren trachtete, weil er in ihm angeblich nicht klar denken konnte. Er zog dann wieder den alten an und fing die Mörder wieder leichter. Da war es wieder, das alte Klischee vom abergläubischen Italiener.

Bis 2003 ermittelte Columbo. Zunächst in acht Staffeln bis 1977, dann – als Comeback – in drei Staffeln bei ABC von 1989 bis 1992, an die sich einige „Specials“ schlossen. Ein Projekt „Columbos letzter Fall“ wurde 2007 fallengelassen.

Es blieb bislang bei Gerüchten einer Neuauflage mit Mark Ruffalo

Kurz darauf wurde bei Peter Falk Demenz diagnostiziert und alle möglichen Vorhaben wurden damit obsolet. Peter Falk starb 2011, von einer Neuauflage mit Mark Ruffalo war 2015 die Rede. Es blieb bislang bei der Rede.

Wie Columbo vollständig heißt, ist übrigens bis heute ungeklärt. Angeblich blitzt in einer Folge kurz sein Dienstausweis auf, auf dem der Vorname Frank zu lesen ist. Serienschöpfer Link bestreitet das bis heute: „Der vollständige Name“, sagt er, ist „Inspektor Columbo.“ Oder „Lieutenant“ wie sein Dienstgrad in den USA hieß. Es ist wie mit Columbos Basset. Der hieß auch nur „Hund“.

Von Matthias Halbig / RND