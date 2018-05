Nach ihren sieben „Harry Potter“-Büchern verlegte sich Joanne K. Rowling auf den guten alten Detektivroman. Cormoran Strike und seine Assistentin Robin Ellacott sind jetzt mit den drei bislang in Buchform veröffentlichten Fällen bei Sky Atlantic HD zu sehen (am 17., 24. und 31. Mai, als Mehrteiler am Stück, jeweils ab 21.20 Uhr). Fazit: Klassekrimis der Agatha-Christie-Schule.