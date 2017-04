Los Angeles. Für die Fans ist das der (Ur)-Knaller. Die Stars von “The Big Bang Theory” sind alle wieder mit an Bord und werden für zwei weitere Staffeln zur Verfügung stehen.

Mayim Bialik und Melissa Rauch unterschrieben als letzte ihre Verträge, die ihre Gagen auf 500.000 Dollar für die nächsten 48 Folgen anhebt – mehr als das doppelte ihres alten Gehalts. Dafuer verzichteten die anderen fünf Stars der Show — Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Kunal Nayyar und Simon Helberg — jeweils auf 100.000 Dollar pro Folge. Sie verdienen ab sofort „nur noch“ 900.000 Dollar.

Seit 2007 sorgen die Nerds um den theoretischen Physiker Sheldon Cooper und den Experimentalphysiker Leonard Hofstadter beim US-Sender CBS für überdurchschnittlich hohe Einschaltquoten. Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg und Kunal Nayyar sind seit der ersten Staffel dabei.

Bald soll die Erfolgsserie auch ein Spin-Off bekommen: Oft hat Sheldon Cooper in der Sitcom über seine komplizierte Kindheit in Texas geklagt - jetzt will der Senderdie Geschichte der Hauptfigur in einer eigenen TV-Serie erzählen. „Young Sheldon“ soll das Spin-Off heißen, wie CBS ankündigte.

Von RND/sin