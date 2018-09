Hannover

Tot sind sie lange schon, die Zombies, die durch die Episoden von „The Walking Dead“ schlurfen. Doch das apokalyptische Universum rund um die Serie soll nicht sterben, wenn es nach den Machern geht.

Frei nach dem „Star Wars“-Prinzip „Viel hilft viel“ sollen Filme und Serie in der nächsten Dekade den Markt fluten. „’The Walking Dead’ ist ein Universum. Wir haben einen Plan, wie wir die nächsten zehn Jahre und mehr damit umgehen werden. Dieser Plan ist ein sorgfältiger Plan, um die Fans dieser Welt zu respektieren“, sagt Josh Sapan, Chef des AMC-Netzwerks, das die Serie produziert, bei einer Pressekonferenz. Disney hat es mit „Star Wars“ und den „Marvel“-Filmen vorgemacht.

Nachschub für Fans von „The Walking Dead“

Klar, Zombies wird es wahrscheinlich geben. Aber was passiert sonst noch in den Filmen? Der Branchenblog Bloomberg schreibt, dass die Graphic Novels von Robert Kirkman und Tony Moore, die auch schon die Serie inspiriert haben, die Grundlage bilden werden. Bereits jetzt sind Webserien, Talkshows und ein Prequel zu „The Walking Dead“ zu sehen. Das Netzwerk ködert die Fans mit Handyspielen und Live-Events. Laut Bloomberg soll eine Serie im Ausland spielen.

Lohnt es sich? Die Serie ist noch immer laut einer Umfrage des AMC Networks auf Platz 2 der am meisten gesehenen Serien, die im Fernsehen bereits acht Jahre lang laufen – noch vor „Big Bang Theory“. Allerdings gibt es nicht mehr ganz so viele Zuschauer wie einst. 2015 schalteten in den USA noch 19 Millionen Zuschauer ein, der Durchschnitt liegt aktuell bei elf Millionen.

Start der neunten Staffel ist in den USA am 7. Oktober. Aber auch in Deutschland gibt es Neues von der Serie zu sehen: Bei RTL 2 laufen ab dem 12. Oktober ab 23 Uhr täglich zwei Folgen aus der achten Staffel – insgesamt 16 Episoden.

Von Geraldine Oetken / RND